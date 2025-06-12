林保怡無意憑《刑偵12》爭視帝 點名《金枝慾孽》佘詩曼盼再合作

【明報專訊】林保怡相隔14年回巢參演無綫劇《刑偵12》，挑戰多重人格解離症角色，大曬超班演技獲激讚。他自詡挑選劇本眼光獨到，每套劇必爆紅，亦好命能主演多套好劇。對於獲網民看好爭視帝，林保怡表示如今看淡獎項，只想挑戰未演過的角色，且永不言休。他承認近年喜歡與新演員合作，覺得好有驚喜，永遠不知道他們下一步會點做，非常刺激。至於再想跟哪名舊拍檔合作，林保怡點名《金枝慾孽》佘詩曼，大爆對方是他的「救命恩人」。

記者：林祖傑

林保怡直認回巢拍劇絕非情意結，全因《刑偵12》劇本好，「睇到個劇本咁好先應承做，我不嬲選劇本都好準，準確程度係百分之一百零一，即係紅硬，《讀心神探》、《天與地》、《金枝慾孽》，𠵱家仲有大班人睇緊，若覺得劇本不好，會直接推掉說不做」。他與監製鍾澍佳識於微時，透露當年對方仍是助導，到《妙手仁心》、《非常保鑣》已成為導演，初合作已很有默契，「今次他沒有令我失望，完美拍出大家心中預期畫面，我會用核彈來形容劇中每個高潮，全劇至少有3至4個核彈」。

一人演8角 笑稱要收8份錢

《刑偵12》英文劇名《D.I.D. 12》透露劇情玄機，林保怡解釋：「D.I.D.是指人格解離症。」目前播出的劇情發展揭開張振朗有3個人格，林保怡有8個。《刑偵12》於內地已播畢並流出結局，陳慧珊客串林保怡第9個人格。劇集仍在播映，林保怡不想劇透太多，「只可以講今次很難演，其實我要收多8份錢！」前晚一集，林保怡飾演的丁洛風「身體裏潛藏的一群人」終現身，包括丁少芸（陳法蓉飾）、郝烔（陳嘉輝飾）、丁少婷（陳若思飾）、林昱水（張松枝飾）、白仲豪（陳少邦飾）、夏軻（姚宏遠飾）和丁洛偉（林偉飾）。他除一人演8角，還跟陳法蓉上演「神同步」，演技獲網民激讚。

讚香港多好演員 只欠機會

劇中很多演員都是林保怡首次合作，他承認拍攝前很多連名都講不出，「除了張松枝細細個已和我合作，其他真的未合作過，對他們的評價就好似看到以前無綫的同學仔一樣，有機會畀你演，能否把握到被監製和導演留意呢？這個好緊要，我覺得有好多人都做得好好，冇新舊之分，可控制演出的層次都值得讚，其實香港有很多好演員，只是沒有機會，就如很多人踢波好叻，但沒有機會落場，希望編劇們寫劇本時可以寫多些配角戲分，畀番一兩場戲他們做」。

林保怡自覺比較好命，當年由歌手轉做演員已是主角，第一套劇與毛舜筠合演《男盜女差》，「演出大部分都是主角，之後就算不是主角，都有戲做，做吓做吓都覺得幾好玩，其實當年沒有想過專注轉做演員，只是有機會便去試，從未讀過藝訓班學演戲，靠打天才波，很多人天生就是演員，不過都要好運才能有機會去做，我每次都會做足功課，當自己新人，不這樣做沒信心落場」。

恨中六合彩多過攞獎

林保怡20年前憑《金枝慾孽》封視帝，今次「回巢」演技再獲大讚，可希望再奪視帝寶座？他說：「做得好就有啩！唔到你想唔想，好多人都想，但係冇，這個是榮耀，有當然要接受，雖然劇集不是在台慶檔播出，機會可能沒有這麼大，其實攞不到也沒所謂，最緊要劇集有口碑」。

之前憑電影《白日之下》角逐金像獎最佳男主角敗給梁朝偉，林保怡讚對手很犀利，令他佩服，「入行以來，從未對獎項執著，得獎只是錦上添花，未能得獎也沒所謂，對得失看得很淡，反而最想得到的大獎，與廣大小市民一樣等中六合彩」。早前為鄭秀文澳門演唱會擔任嘉賓歌藝被彈，他強調並不在意，「唱得好不好不緊要，因為我不是歌星，我是演員，唱得不好又如何？」

熱愛演戲 拒當明星

林保怡表示現階段追求平淡生活，閒時去街市買餸煲湯，飲茶食點心，行山享受大自然景色，「只想做平常人，請不要當我是明星，演員只是我的職業」。他笑稱現在猶如過退休生活，不過相信自己永不言休，「做這行不可以講退休，如果到老時，有個老人家的角色寫得好正，點都會演，看看荷李活影星安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）到現在還演緊戲」。他承認野心比較大，「很多類型的角色都想挑戰，例如殺人犯、殘疾角色或演很悲慘的感人現實社會故事，對演技十分有挑戰，當然一定要有好對手和好劇本」。

林保怡過往合作的對手多不勝數，問到最想跟誰再合作？林保怡二話不說稱一定是佘詩曼，透露情意結始於拍《金枝慾孽》，「當時我將要睇的對白貼在佘詩曼背脊，演出時個樣要好嚴肅，真係好好笑。雖然我已熟讀劇本，但對白比較難記，差不多不記得時就望望她的背脊，是她救了我，若不這樣做會不停NG，不知幾點可以收工，真的是救命之恩」。他稱除了佘詩曼，近年確實比較喜歡和新人合作，「因為新人永遠都有驚喜，最鍾意不知道他們下一步會點做，不知會出左拳或右拳，這樣才刺激」。

監製不好做 可一不可再

林保怡因ViuTV劇《歎息橋》一嘗任監製滋味，贏盡口碑，他強調可一不可再，「唔好做嘅，唔好搞喇！好煩，我寧願做番演員，做幕後好多會要開，有好多事情要決定，覺得自己都是適合做演員，真的不懂傾嘢做行政人員，只識得演繹角色」。