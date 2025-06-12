歐陽萬成38歲生日獲黃子華宴請 首踏紅館棟篤笑 向偶像取經

【明報專訊】美籍港人兼棟篤笑藝人歐陽萬成（Jimmy O. Yang）明天（13日）起一連3天在紅館舉行5場《Jimmy O. Yang Live in Hong Kong》棟篤笑，昨日他38歲生日，在社交平台貼出黃子華設宴為他提早慶生的合照和短片，同場還有古巨基、蔡一智、蘇施黃與金燕玲等，令他非常開心。歐陽萬成表示開騷前要向偶像黃子華取經，又特別跟外國粉絲介紹黃子華是香港棟篤笑始祖，曾在紅館舉行26場棟篤笑，希望跟隨對方步伐，由5場紅館棟篤笑開始。

娛樂組

歐陽萬成上月底已來港準備紅館騷，昨日在社交平台貼出生日飯局的照片和短片，見現場有多名圈中藝人，包括黃子華、古巨基夫婦、蔡一智、金燕玲與蘇施黃等。歐陽萬成寫道：「我好開心，子華，my uncle，一班在香港新相識的朋友提早同我慶祝生日，非常感激。」片中他拿起壽桃時，有旁人說：「子華請你食生日飯。」在場人士一齊起哄，身旁的黃子華拍拍他膊頭，歐陽萬成緊握雙手道謝，又跟眾人品嘗醉蟹等美食和開心合照。

歐陽萬成怕外國粉絲不知道黃子華的威水史，特別重申：「可能有些不在香港生活的朋友不識黃子華，他是香港棟篤笑界始祖，並將這個文化普及，他曾經在紅館開26場棟篤笑，場場爆滿，我跟隨他的步伐，由5場開始。」他還表示開騷前要跟偶像黃子華取經。

受《鬚根Show》啟發

香港出生的歐陽萬成曾入讀香港華仁書院，13歲隨家人移民美國，在加州大學聖地牙哥分校主修經濟學，他對表演充滿熱情，畢業後放棄高薪厚職，開始棟篤笑生涯，在美國不同細場演出。他曾說小時候因入場看黃子華、張達明和吳鎮宇合演的舞台劇《鬚根Show》受到啟發，立志成為棟篤笑演員。

歐陽萬成擅長以文化差異、亞裔身分認同與移民經歷為題材，透過幽默方式講述自身的成長故事，使他在美國亞裔社群深受歡迎。除棟篤笑，他還參演美劇和電影，去年主演《內景唐人街》大受歡迎，吸納更多不同層面粉絲。

最愛睇周星馳《國產凌凌漆》

歐陽萬成自細受香港文化影響，最愛港產片首推周星馳電影《國產凌凌漆》，今年3月來港時，獲邀出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，跟黃子華、周潤發等前輩見面，離港時已預告有機會來港開騷。今次紅館5場棟篤笑是他首次進軍亞洲地區的舞台，掀撲飛潮，場數一加再加，當中有兩場是日場，人氣強勁。

歐陽萬成表示自己在香港出世和受過教育，這個地方對他的成長意義重大，能夠回港做他第一個亞洲騷是最好的安排。他特別準備全新表演，加入少少廣東話內容，希望讓觀眾覺得新鮮和有親切感，「我由細睇偶像黃子華的棟篤笑，能夠在這個傳奇的紅館跟觀眾見面，令我非常興奮同期待」。