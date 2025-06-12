群星賀59歲生日 葉子楣自爆胞姊反對復出

【明報專訊】葉子楣日前舉行「華麗相聚之夜」派對提早慶祝59歲生日，大批圈中好友到賀，包括胡楓、陳欣健、黃玉郎夫婦、樂易玲、麥當傑、夏文汐、文雪兒和李思捷等。宴會開始前，熒幕播出葉子楣從小到大的照片剪輯成的短片，陳欣健上台致辭稱葉子楣為人大情大性，生活和職業亦大起大落，曾被外界以貌取人，憑努力在娛樂圈闖出成績。在事業如日方中時，因愛情放棄名利，與摯愛過平淡生活；摯愛早年離世，她堅強面對、珍惜當下。

葉子楣表示搞大型生日會只希望大家開心，與好朋友食飯相聚，透露胞姊是唯一敢罵她的人，兩年前復出，曾被對方批評為何要再出來被人指指點點，應該收埋自己。她跟胞姊說做這行已習慣被人影，覺得不會獲全部人鍾意，「我記得周星馳都畀人批評過，不過佢答咗6個字『佢未了解我啫』」。

葉子楣認為是別人不了解她的性格，覺得「我就係我」，不用解釋做回自己最開心，「一直心存5個心，對人要真心、對自己有信心、做事要有決心，最重要係懂得將心比心。我相信對人好一定會有回報，好似這晚咁多嘉賓著到咁靚來參加我的生日會，好感動，是我最好的回報同最大感恩」。她的生日願望是心想事成，要什麼有什麼，今年已很好，希望明年更加好，大家愈來愈好。

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