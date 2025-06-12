《絕境末路》Netflix收視稱冠 未來4年投資78億西班牙製作

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布6月2至8日的一周收視，《戰地信差》泰萊派利（Tyler Perry）執導的《絕境末路》（STRAW）以2530萬觀看次數，在英語電影收視榜登頂，亦是上周最多人收看的節目；另外，Netflix聯席行政總裁薩蘭多斯（Ted Sarandos）日前在馬德里表示，未來4年將投資超過10億美元（約78億港元）在西班牙，以推動製作原創內容。

《絕境末路》由《NASA無名英雌》女星泰娜芝漢森（Taraji P.Henson）主演，講述一名單親媽媽努力照顧患病女兒，生活混亂失序，處境愈來愈艱難，被迫走向絕路。據悉劇情相當催淚，本月6日上架，短短3天即錄得2530萬觀看次數，登上英語電影榜首，亦是上周Netflix最多人收看的節目。《非常盜》及動畫《蜜蜂電影》分佔英語電影收視榜亞季，《非常盜2》亦佔第8位，不過兩片跟殿軍《人工殺姬》、第7位的《水行俠與失落王國》、位列第9及第10的動畫《無敵貓劍俠：8+1條命》和《荒野機器人》，在港區Netflix均未有上架。

西班牙片《寡婦遊戲》以1660萬觀看次數，蟬聯非英語電影榜收視冠軍，緊隨其後的是法國《救贖一擊》及阿根廷《心之所愛》。探討母女間親情衝突的《母女姐妹花》第3季本月5日上架，4天錄得1760萬觀看次數，在英語節目收視榜高踞榜首，首兩季同時上榜，位列第6及第9。《懸案解碼》和《妖惑心計》則分佔亞季。

非英語節目方面，意大利劇《神探莎拉：暗影任務》錄得610萬觀看次數稱冠；韓劇上周成績優異，佔十大榜一半位置，《無赦之仇》、《你的味道》、《未知的首爾》、《勞務師盧武鎮》及《健將聯盟》順次佔第2、3、6、8及第9位，不過《勞》《健》兩劇在港並非透過Netflix播出，而是在黃Viu及Prime Video上架。泰劇《瘋狂獨角獸》佔殿軍位置，丹麥《深居叵測》緊隨其後，巴西《罪孽深種2》及首季則佔第7及第10位。

新劇《真愛做多咗》預告曝光

西班牙語劇在Netflix向來受衆多，西班牙之外，南美洲亦有龐大市場，Netflix聯席行政總裁薩蘭多斯日前到訪馬德里的製作中心時表示，目前到2029年Netflix會投資超過10億美元（約78億港元）在西班牙的原創內容，稱當地的原創內容去年全球錄得50億觀看小時；Netflix作品亦在西班牙200個城市取景，帶來2萬個就業職位，Netflix在當地亦設立歐洲最大的製作中心。

另一方面，《紐約叻女》原創人莉娜丹恩（Lena Dunham）為Netflix拍攝新劇《真愛做多咗》（Too Much），由《白蓮會2》福田知盛（Will Sharpe）及《職業槍手》美瑾施多達（Megan Stalter）主演，前日發放首條預告片，可見《戴安娜》女星娜奧美屈絲（Naomi Watts）及《大老作家》李察格蘭（Richard E. Grant）亦客串一角。《真》劇講述美瑾扮演的紐約女孩經歷失戀後決定遷居倫敦過新生活，並戀上獨立音樂人福田知盛。另外，重拍1970年代劇集的《Little House on the Prairie》已經開鏡，並發放首輪造型照。