老公手術感染痛楚纏身 衛詩雅：未找到根治方法

【明報專訊】衛詩雅、林奕匡及柯煒林昨日出席品牌活動。衛詩雅醫生丈夫周祉安早前透露兩年前因意外引致肌肉症狀，接受手術後出現「感染併發症」，並擴散至其他位置，生活被打亂，感謝當時未婚妻衛詩雅照顧及鼓勵，說有這樣的親人「三生有幸」。衛詩雅表示丈夫兩年前因尾龍骨做小手術，不幸出現併發症，傷口已好，但裏面有炎症，導致盆骨、尾龍骨位置疼痛，看好多不同醫生，仍未找到根治方法。她那時喊了出來，估不到一個簡單手術會弄至如此麻煩。現在丈夫尾龍骨、盆骨位置不時感到痛楚，她好心痛，每晚瞓前及起身會問對方疼痛情况。

衛詩雅稱事件令他們患難見真情，丈夫跟她講不好意思，因痛時會呻，她好明白。對於丈夫說娶到她「三生有幸」，衛詩雅稱自己都是三生有幸，丈夫好好，在她脾氣不好、不開心時會安慰，互相支持。曾透露婚後未有生育計劃，是否因丈夫患病？她笑說不關事，所有事都正常，只是痛，他們沒有說一定要生BB，順其自然。她透露將往外地工作，主動澄清加價傳聞，因聽到有人說想找她工作，但聽聞她加價好貴，其實她無加價還減價，知現在大家艱難，希望大家都有工作。

林奕匡昨日40歲生日，稱晚上跟家人吃飯慶祝。他開心早上收到最甜蜜的禮物，就是第一次跟9個月大的兒子惜嘴仔。他日前在十大中文金曲獲CASH最佳創作歌手銅獎，但他與所屬的Sony Music歌手同缺席，因而傳Sony Music與港台不和。他說沒有聽過不和傳聞，因那天有工作才未能出席，其他事要問公司。

記者：劉永銳