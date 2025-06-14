《混沌少年時》爭首爾國際電視獎 許光漢IU朴寶劍互鬥演技

《苦盡柑來遇見你》角逐最佳韓劇之餘，朴寶劍（左）與IU（右）同獲提名個人演技獎。

【明報專訊】由韓國放送協會主辦，韓國文化體育觀光部及首爾市政府贊助，KBS、MBC及SBS等電視台協辦的《首爾國際電視獎2025》，將於10月2日舉行頒獎禮，大會日前公布12個獎項的提名名單，Netflix英國劇《混沌少年時》將會跟是枝裕和執導的《宛如阿修羅》等角逐最佳國際劇集；韓劇《苦盡柑來遇見你》主角朴寶劍及IU則與台劇《正港分局》許光漢等爭奪個人演技獎項。

今年正值首爾國際電視獎創辦20周年，吸引全球50個國家及地區合共276部作品參賽，打破歷年最多紀錄。阿塞拜疆更首度入圍，劇集《Citizen A》講述公民意識和婦女權益等社會議題而備受國際關注，這些作品將會角逐12個劇集及個人獎項，正如籌備委員會主席所言：「收到來自各大洲的參賽作品，進一步鞏固其作為全球頂級頒獎禮的地位。」

《外傷重症中心》角逐最佳韓劇

首爾國際電視頒獎禮定於10月2日在首爾汝矣島KBS Hall舉行，分為國際和韓國劇集，以及個人演技等獎項，除了韓國三大免費電視台的作品外，更多的是來自串流平台，例如最佳國際劇集部門的入圍名單包括Netflix的英國《混沌少年時》、日本《宛如阿修羅》、巴西《冼拿》、Apple TV+美劇《生活割離術2》，以及澳洲《緊守新聞線3》和南非《Recipes for Love and Murder》。

角逐最佳韓國劇集的《苦盡柑來遇見你》與《外傷重症中心》同樣來自Netflix出品，《照明商店》則由Disney+發行，跟當地有線台及串流平台播放的《玉氏夫人傳》、《善意的競爭》、《來自地獄的法官》、《如此親密的背叛者》和《愛過之後來臨的》一同爭獎。另外，部分韓劇同時入圍爭最佳國際劇集，質素備受肯定。

個人演技獎項方面，《苦盡柑來遇見你》男女主角朴寶劍及IU同時入圍，競爭對手包括憑《照明商店》和《外傷重症中心》兩劇同時提名的朱智勳、《善意的競爭》惠利、《玉氏夫人傳》林智妍、《愛過之後來臨的》坂口健太郎、《正港分局》許光漢、《翻盤特工隊4》加利奧文（Gary Oldman）、《索命書》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及《混沌少年時》奧雲谷巴（Owen Cooper）等，當中不乏奧斯卡得獎導演和演員的作品，堪稱「死亡之組」。