【開箱】《山之巔》極速完成 諷科技富豪

【明報專訊】《傳媒家族繼承人》前年播出最後一季後，監製兼創作人謝斯岩士唐（Jesse Armstrong）很想嘗試導演崗位，今年1月由零開始，僅花半年時間便拍完電影《山之巔》（Mountainhead），香港時間本月1日在影視串流平台Max及HBO首播，講述4名科技界億萬富豪周末聚首玩牌，表面度假實際爾虞我詐；當朱克伯格遭前facebook員工踢爆親自設計及實施審查工具，馬斯克與特朗普撕破臉隔空在自己的社交平台爆罵戰，《山》片不難發現他們的影子。

4科技富豪聚首各懷鬼胎

《山之巔》由謝斯岩士唐自編自導及監製，《兩公婆今晚玩大咗》史提夫卡維（Steve Carell）、《小行星都市》 積遜舒華文（Jason Schwartzman）、《五月的你，十二月的她》哥利史密夫（Cory Michael Smith）及《可憐的東西》雷米約瑟夫（Ramy Youssef）主演。故事講述社交平台Traam創辦人Ven（哥利史密夫飾）、AI公司Bilter老闆Jeff（雷米約瑟夫飾）、年齡最長最近又確診癌症的Randall，以及4人中身家最少只有5.2億美元的Souper，借出在雪山的度假屋，讓4人在周末聚首度假、玩啤牌，暫時擺脫日常工作的紛擾。其實每人各懷鬼胎，Ven在Traam快速推出新功能，令假資訊擴散，造成全球動盪，因此想收購Bilter的核實技術，以免撤回新功能及承擔責任。Randall亦希望Traam能繼續發展，認為Ven的事業將來可帶來新的治療方案，有助他延長壽命。Jeff看到自己的公司Bilter在動盪中利潤暴增，不願被Traam吞併。Souper因資產與3名好友十分懸殊而感到自卑，想說服他們投資其超級生活應用程式Slowzo。

其間Jeff和Ven因Traam的影響而爭執，其餘兩人則施壓Jeff出售Bilter。當Traam引起全球混亂的情况加劇，Bilter股價進一步攀升，Jeff的資產淨值超越Randall。此時Ven接到總統來電，但他拒絕撤銷或限制Traam的新增功能。他和Randall與Souper更打算利用各自的影響力，加速這場混亂，企圖推翻政府，建立全球技術官僚主政。此時Jeff私下向Randall提議，從Ven手中奪回Traam的控制權，並配合美國政府安裝安全措施。Randall擔心會因此毁掉他抗癌的希望，遂向Ven與Souper透露計劃，三人聯手密謀殺死Jeff並掌控Bilter。

籌備到播出僅半年

據報《山之巔》首播錄得130萬觀看次數，是自5年前《聖．教．慾》後，最多人收看的HBO原創電影。編劇經驗豐富的謝斯岩士唐首次執導電影算有板有眼，而且十分快手；他受訪時稱去年總統大選後萌生拍電影念頭，尤其看了有關加密貨幣交易平台FTX創辦人、有「薯條哥」之稱班克曼弗里德（Sam Bankman-Fried）的書籍後，更深深迷上研究科技界超級富豪這題材，腦海中有了《山》片雛形。最先埋班的是布景設計師卡達（Stephen Carter ），去年受謝斯所託往看景，從加拿大BC省到懷俄明、科羅拉多州，最終選定猶他州帕克城雪山上一間佔地2.1萬平方呎，有7個睡房及私人纜車的超級豪宅，成為全片的主要場景。今年1月謝斯才開始撰寫劇本，但已向史提夫卡維推銷拍攝意念，儘管沒劇本也沒開拍日期更沒有拍攝地點，他還是一口答應演出。史提夫表示2月中收到劇本，3月已開鏡，一切來得非常迅速，大約5星期便拍竣；乘搭私人飛機等場面，則靠綠幕完成再配特效。

《山之巔》在爛番茄評論網站綜合82篇影評文章得分78%，成績算不錯，但觀衆好感度只有28%，不知道是否跟片中大部分劇情由密集對白推進有關，很容易令人出戲。後段講述Ven等3人合謀殺害Jeff，雖然有笑位，卻開始有點失控。幸謝斯岩士唐的觸覺依然尖銳，諷刺新冒起富豪力度猛而準確，Ven雖經營社交平台，但他的特質不止「朱克伯格」，這4名主角亦各有點「馬斯克」、「貝索斯」等人的混合體。富裕到某個程度甚至自信可發動政變，掌管全球，不是在諷刺愈趨瘋狂的現實世界嗎？事實上，此片要極速完成的目標可以理解，當下形勢瞬息萬變，即使走嘲諷喜劇路線，內容很快會成明日黃花。