曾寶儀偕男友出席新片慈善放映 曾志偉「叫不郁」女兒結婚

【明報專訊】曾寶儀主持兼旁白、男友林明謙執導的紀錄片《交換禮物》前晚舉行慈善放映，籌得善款扣除活動開支撥捐「福幼基金會」。曾寶儀聯同男友、堂弟監製曾國駿、表姨丈廖新喜出席，分享拍攝感受，父親曾志偉及朱凱婷、莊思明、戚黛黛、劉洋、趙浚承、黃劍文等到場支持。

曾志偉透露是癌病家族，胞兄、胞妹、太太及表妹夫都患癌病，他與寶儀會定期做身體檢查。他讚寶儀有佛心，花4年時間拍該片，分享不幸患癌病應該如何面對與處理。電影市道低迷會否擔心票房？他說不擔心，認為票房不重要，希望多些人看到，之後會有很多包場。

寶儀拍攝親人臨終喊到聲沙

曾寶儀解釋耗時4年拍攝，因2019年開拍遇上疫情被迫停拍，笑稱出品人邱瓈寬也笑問他們是否詐騙集團。拍攝期間堂弟監製的太太也患癌病，拍攝方向由開始醫學探討，後期變成生命和解紀錄片。她稱拍攝過程很難受，尤其記錄堂弟太太臨終時，她問自己用主持人還是親人身分去面對，很難拿揑，配音時每配到這一段，都忍不住喊到聲沙，「希望大家看完該片將悲傷放低，找到屬於自己的禮物」。她說父親節會跟男友留港為爸爸慶祝，自己是爸爸最好的禮物。曾志偉表示推掉工作與寶儀吃飯，又稱見過未來女婿林明謙多次。有否催女兒結婚？他笑言「叫不郁」。寶儀稱現在每天過得很開心，將來有需要才結婚，不結婚不代表不珍惜對方。

記者：柯美