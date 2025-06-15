防彈少年團J-Hope演唱會7子「團聚」 柾國戴「親日帽」捱轟

【明報專訊】韓國防彈少年團（BTS）成員RM、V、Jimin及柾國日前退伍，只待Suga本月21日解除公益兵務，7子便可「團聚」重返樂壇。前日適逢BTS出道12周年，J-Hope在首爾舉行演唱會，邀請剛退伍的柾國及Jin擔任嘉賓，其餘4名成員是座上客，7子隔空「團聚」，令粉絲興奮不已。不過，柾國在綵排期間戴上印有「Make Tokyo Great Again」字句的帽子，遭網民炮轟他親日，最後要道歉平息風波。

文：蘇珮欣

BTS成員J-Hope今年2月起舉行世界巡迴演唱會《Hope On The Stage》，前日起一連兩天重返韓國高陽巿綜合運動場舉行最後一站。雖然下着毛毛細雨，但無礙J-Hope的熱情，加上當日是BTS出道12周年，J-Hope表示：「能在如此有意義的日子舉行演唱會，感到非常榮幸。」

發文道歉 稱已丟掉帽子

J-Hope邀請隊友柾國擔任表演嘉賓，二人合唱《I Wonder》，這也是柾國本月11日退伍後，首次公開表演，他表示非常想念粉絲，「大腦停止運轉了，心情緊張，時隔很久再次踏上舞台，感到非常開心」。Jin也是當晚的表演嘉賓之一，他與J-Hope合唱《Spring Day》，Jin稱站在粉絲面前，便會不其然緊張起來，「今日是特別的日子，覺得應該表演，所以拜託J-Hope（讓他演出）」。其後柾國再次登台與J-Hope及Jin合唱《JamaisVu》，其餘4名成員RM、V、Jimin及Suga沒有上台，但他們全程在觀眾席以示支持，並被J-Hope點名向粉絲派心心，7子隔空「合體」的場面，足以令現場氣氛高漲。

另外，柾國為演出綵排時，被拍得戴上印有「Make Tokyo Great Again」（讓東京再次強大）字句的帽子，似是特朗普去年競逐美國總統時口號「Make America Great Again」（讓美國再次強大）的變奏。有網民認為柾國帽子的句子含有政治意思，疑美化日本帝國主義及殖民主義，炮轟柾國「親日」。

事件發酵半日，柾國昨在社交平台Weverse發文道歉，「久違地與大家見面後，寫此文心情很沉重。綵排時我戴的帽子上的句子，讓很多人感到失望及不滿，真心對不起。我沒有充分確認文字所包含的歷史及政治意義，我的不足讓大家失望及受到傷害，再次表示歉意。我沒有辯解的餘地，是我不夠細心，今後會更加深思熟慮。目前帽子已丟掉，對於我的失誤，我會接受所有指摘和批評。再次表示歉意」。

另一方面，J-Hope前日推出新單曲《Killin' It Girl》，即拿下全球61個國家或地區的iTunes音樂排行榜冠軍。為了宣傳新作，他昨日亮相MBC電視台節目《全知干預視角》，公開不為人知的生活片段。