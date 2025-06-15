《美國愛情故事》小約翰甘迺迪夫婦造型曝光

【明報專訊】《歡樂合唱團》金牌監製賴恩梅菲（Ryan Murphy）繼《美國犯罪故事》及《美國恐怖故事》等劇集系列之後，再開拍《美國愛情故事》（暫譯，American Love Story），頭炮以被形容為「美國貴族」的甘迺迪總統兒子小約翰甘迺迪（John F. Kennedy Jr.）和太太嘉露蓮（Carolyn Bessette）的愛情與婚姻為藍本，首輪造型照前日曝光。

據美媒報道，《美國愛情故事》本月開鏡，預計明年2月播出，賴恩梅菲鎖定情人節的一周上架；他留言表示，「我很興奮，要向你們介紹莎拉沛津（Sarah Pidgeon）扮演嘉露蓮，保羅基利（Paul Kelly）飾演小約翰甘迺迪。他們各自擊敗逾千試鏡者才贏得角色，我們也找到了完美的人選」。現年28歲的莎拉沛津曾演出Prime Video劇集《孤島》，即將上映的新版《舊年暑假搞乜鬼》她亦有份客串一角，保羅基利則完全是新人。另外，跟賴恩梅菲多次合作的《窺視者》娜奧美屈絲（Naomi Watts）則會飾演小約翰甘迺迪母親積琪蓮（Jacqueline Kennedy Onassis）。

小約翰甘迺迪來自美國顯赫世家，其父曾是美國總統，並在任內遇刺，母親積琪蓮後來改嫁給希臘船王奧納西斯。小約翰1992年仍與《美人魚》戴露漢娜（Daryl Hannah）拍拖期間，邂逅在時裝品牌Calvin Klein（CK）任職公關的嘉露蓮，1996年舉行婚禮。嘉露蓮邀請CK舊同事、當時還未冒起的Narciso Rodriguez為她設計一襲簡約婚紗，讓對方一夜成名。然而婚後嘉露蓮無時無刻被狗仔隊追訪，造成困擾，更傳兩人婚姻觸礁。1999年7月16日晚上，小約翰甘迺迪駕駛私人飛機載着嘉露蓮及其胞姐Lauren，在瑪莎葡萄園島附近墜毁，三人全部罹難，小約翰及嘉露蓮分別終年38及33歲。