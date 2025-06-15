【開箱】《那些年的我們》復刻台片 主角振永多賢演技青澀

【明報專訊】韓國接連重拍台灣電影，盧允瑞與洪慶合演的《聽說》之外，又有D.O伙拍元真兒演出《不能說的秘密》，本月12日在港上映的《那些年的我們》，亦改編自台片《那些年，我們一起追的女孩》，後者先後被日本、泰國及馬來西亞翻拍，俗語謂「珠玉在前」，這次韓版也沒能超越原作。

原片大賣 多次重拍

《那些年的我們》由趙永明編劇及執導，也是他首次執導長片，去年在釜山國際電影節首映，今年2月在韓國正式上映，僅16萬入場人次，距離70萬人次的收支平衡點很遠。製作費5000萬台幣（約1250萬港元）的《那些年，我們一起追過的女孩》，2011年在台灣上映時掀起熱潮，不僅捧紅男女主角柯震東與陳妍希，更大收12億台幣（約3億港元），大賺24倍，在港票房亦超過6000萬港元，還拿下多個電影獎項。其後被日本、泰國及馬來西亞重拍，韓國今次已是第4個翻拍版本。

原作以1994年彰化縣的高中為背景，《那些年的我們》改為2002年春川的高校，講述班長吳善雅（多賢飾）被男同學視為女神，雖然都急於討好她，但善雅除了讀書之外，對其他都不感興趣。跟善雅同班的具鎮佑（振永飾）沒有夢想，只想活在當下好好玩耍，被老師懲罰後，被安排坐在善雅前面，要求班長好好監視他。善雅忘記帶書本險要受罰，幸鎮佑打救，自此女方敞開心扉，悉心指導鎮佑讀書，二人逐漸親近起來。雖然他們互相吸引，卻不善於表達心意。

《那些年的我們》整體內容及情節跟台片原作一樣，例如善雅用鉛子筆篤鎮佑背脊，鎮佑以成績優劣打賭，最後要剪短頭髮，善雅也打賭放下馬尾等。兩者最大分別是韓版以2002年為背景，其時年輕人因世界盃熱潮愛上足球；戲中還加插當年人氣高企的女團Fin.K.L及S.E.S等韓流元素，增添懷舊味道。然而，許多對白及鏡頭擺位都跟足原著，沒能提升趣味，也沒有韓版獨有看點。

男女主角韓團出身

《那些年，我們一起追過的女孩》成功，因為充滿台灣鄉土人情味，喚起觀眾對那個年代的記憶及共鳴，韓版卻未能做到。撇除背景，《那些年的我們》描述23年前的純愛故事，圍繞看似不匹配的男女，慢慢親近及共同成長，或許有點過時兼幼稚。善雅和鎮佑的感情線也不夠深刻，雖然能透過鎮佑的旁白，理解他對善雅的感情，但只有空泛的陳述，不夠深入。再者應該細緻描述男女主角的感情變化，現在卻變成老套的青少年電影，花了不少篇幅講讀書、考試及夢想。台版有男主角「柯景騰」露股、自瀆等場面，韓版全部刪除。

扮演女主角善雅的韓國女團Twice成員多賢，首次拍電影，還擔正女主角，是否擁有台版「沈佳宜」陳妍希的「初戀」感覺，可謂見仁見智，但她演技幼嫩，實在難以取悅觀眾。扮演鎮佑的振永同樣男團出身，是B1A4成員，近年演出不少韓劇，包括《Sweet Home 3》、《因為初戀是第一次》，以及《雲畫的月光》等；雖然有經驗，但演技尚待磨練，扮演沒有夢想的具鎮佑，欠缺原版「柯景騰」幼稚但直率可愛的感覺。

上映日期：6月12日