59歲郭富城開心承認再做爹哋 拒透露第三胎性別 稱「乜都接受」

【明報專訊】59歲兩女之父郭富城昨日父親節出席活動，承認太太方媛懷第三胎 ，難掩喜悅說：「我再做爹哋啦，屋企愈多小朋友愈開心。」至於會否打破「四大天王」的外父命格？郭富城說生仔生女隨緣，「睇上天安排，我乜都接受」。方力申今年2月情人節宣布跟女友葉萱（Maple）結婚，昨日在社交平台報喜：「我將要做爸爸了！」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

郭富城與太太方媛育有兩女，分別7歲Chantelle（郭詠希/大寶）和6歲細女Charlotte（郭詠萱/二寶），日前方媛著鬆身衫，滲孕味跟老公到馬場欣賞賽事。郭富城昨日到尖沙嘴出席主演電影《無名指》謝票活動，被問是否有「三寶」？他笑笑口默認：「開心事，太多就不講，我不嬲都話屋企愈多小朋友愈開心。（大寶二寶知不知做家姐？）知知哋。」

碰巧方力申亦在社交平台公布太太有身孕， 郭富城說：「是一件開心事，要恭喜他。」他在傳媒一再追問下，終公開承認：「我都再做爹哋，好開心，我一直都講係天賜禮物，我鍾意熱鬧，多個小朋友我係好願意。」

望女兒畫作成工作動力

「四大天王」張學友、黎明、劉德華和郭富城巧合都育有女兒，被封外父命，郭富城未肯透露胎兒性別，「一直都話隨緣，睇上天安排，我乜都接受」。他認為父親節要開工都是開心事，因為自己是一名熱愛工作的爸爸，晚上約了妻女食晚飯，女兒已率先送禮物，畫了一幅肖像畫給他，「個神髓畫得好似我，臨近演唱會就畫動感的我，平時畫我靜態，動靜皆宜，我會放幅畫在工作間，做到攰就望一望幅畫，畀動力我繼續做」。他表示最近忙於電影宣傳，7月又到澳門開演唱會，妻女到時會捧場，暑假會讓兩個女盡情去玩。

郭富城說年多前拍《無名指》，因題材寫實而打動他答應演出，很開心今次跟美國讀完電影回來的導演孔令政合作，藉此支持新導演，又讚新一代演員許恩怡遺傳媽媽柏安妮優良基因，不但有美貌，演戲亦有潛質，今次跟對方演父女，另與鮑起靜（鮑姐）有一段母子情，加上他的角色是壁球手，過程中挑戰大，「如何演繹18歲女兒的爸爸，才說服觀眾感受到零差距呢？都要摸索。其實我和鮑姐合作過很多次，每次感受不同，今次演得比較外露，很有火花。開戲前又搵教練學打壁球，體能消耗大，又驚打傷對手，幸好我18歲時接受乒乓球訓練，所以比較易上手」。他希望藉《無名指》帶出正能量，鼓勵正面對困難的人，以及電影同業。

方媛送尿片給朋友漏口風

許恩怡表示戲中演肌肉萎縮症病人，難度很高，感激郭富城拍戲時的關顧，有時覺得她可以做得更好，會向導演提出多拍一次，她笑說：「我演技好渣，有些二人對談戲分，我感動不到他，他會直接講，建議我換個語氣再做，很難得郭富城陪我再做好一點。」她笑稱媽媽柏安妮未曾和郭富城拍戲，這方面自己比較叻。

方媛昨日在社交平台貼生活日常片，透露為女兒準備早餐和送返學，趁空檔跟朋友見面，送初為人母的朋友初生嬰兒尿片做禮物，還漏口風：「說不定以後自己的寶寶也可以用得上。」

方力申婚照舊圖添人仔公布喜訊

方力申今年2月公布跟葉萱的婚訊，上載美國Santa Monica海灘的摩天輪風景照，畫上兩個火柴人公仔告訴大家他在那裏求婚兼結婚。昨日父親節，他用舊圖在兩個火柴人中間加了一個小火柴人，寫道：「我將要做爸爸了，祝大家父親節快樂。It's a wonderfong life！我爸爸今年80歲，我祝爸爸身體健康，龍精虎猛。」方力申婚後回港出席活動時曾表示跟太太有生育計劃，會睇中醫調理身體，大爆葉萱想生女兒，而他想生兒子。

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