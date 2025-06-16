有望今年開騷 認申紅館8次 楊千嬅：鐵柱磨成針

【明報專訊】楊千嬅2020年假紅館舉行25周年演唱會，因新冠疫情而取消，2022年假亞博舉行兩場騷，之後8次入紙申請紅館檔期，近日傳來好消息，相隔7年「有機會」重回紅館舞台。楊千嬅形容是鐵柱磨成針，稱紅館對她意義重大，之後目標攻啟德主場館。她跟丁子高的13歲兒子丁進諾（Torres）在上海讀書，有計劃暑假後回港升學，談到步入青春期的Torres可有反叛期，51歲楊千嬅笑稱自己的更年期跟兒子青春期完美配合到，盼跟囝囝做一世朋友。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

楊千嬅、馮允謙、劉沛蘅（Hillary）、雲浩影、許恩怡和導演劉偉強前晚出席慈善晚宴。近年中港兩邊發展的楊千嬅被指終成功申請紅館檔期開騷，她笑言：「賣到飛就通知大家，今年有機會賣到，未確定，不過11月就到我結婚周年紀念。」楊千嬅承認入紙申請了8次，「鐵柱磨成針，幾耐我都等，紅館對我意義重大，是我的出身地，又代表廣東歌重要的文化，希望下次有機會攻啟德主場館」。她雖對紅館演唱檔期有保留，但又忍不住透露今年演唱會的構思，會以三面台形式跟觀眾見面，演唱會的rundown也在腦海中，又稱最近忙於錄音，會翻唱自己的舊歌及推出新碟。

楊千嬅否認被要求合照嚇倒

有指她和老公丁子高到新加坡欣賞Lady Gaga演唱會時被觀眾要求合照嚇倒，楊千嬅澄清只是離座去買啤酒，「粉絲要求合照是開心事，身為藝人若無人理會就要退休了」。她早前被拍到在港逛超市買餸，表示經常會買餸煮飯煲湯，在上海讀書的兒子丁進諾（Torres）現已13歲，有個人想法，打算暑假後回港入讀國際學校，多親近爸爸和嫲嫲，「他在上海讀書時都有好多來自香港的同學，現在他想回來就回，年輕人好犀利，去到哪裏都適應到，時代不同，將來會否出國讀書，等他自己決定，去邊都冇所謂，交外籍女友都冇問題，只要對他好便可」。

問兒子可有反叛期？楊千嬅笑說：「我是高齡產婦，我的更年期跟兒子青春期完美配合到就冇反叛，反而我有點反叛，水瓶座和雙子座做到好朋友。他又『跳』、我又『癲』，會突然決定明天去旅行那種，我和老公都希望跟兒子做一世朋友。」她稱老公暑假會帶Torres到歐洲旅行，兒子會順道參加夏令營，認為親子旅行可加深了解，之前她亦曾帶囝囝去旅行，感覺很不錯。

玩遊戲受傷 劉沛蘅自嘲殘兵

劉沛蘅與呂爵安、魏浚笙、黃正宜（阿正）、岑珈其和徐浩昌（肥腸）剛完成ViuTV《膠戰S4》馬來西亞外景拍攝，她稱過程很開心，吃了不少，現在不敢上磅，自爆在沙灘玩遊戲時太忘形，右腳兩隻腳趾踢中大石流血兼腫了，不能穿鞋，幸好沒有骨折，岑珈其都弄傷腰，劉沛蘅笑言：「『6膠』最老的兩個受傷，變了傷殘老兵。」她在工作中度過生日，獲5膠送驚喜，「他們整蠱我，我以為整傷人，驚到喊，今次旅程我喊了很多次，有感動、痛苦和驚嚇的眼淚」。談到生日願望，劉沛蘅希望身體健康與世界和平，感情抱隨緣態度，笑稱陪阿正拜月老廟不成，「阿正磁場太勁，連廟宇都裝修關門」。

首次文化中心表演 馮允謙認膽怯

馮允謙出席慈善晚宴前為音樂會演出，表示第一次到文化中心表演，體驗到場館音響很好，自爆有點膽怯，「今次演出令我有領悟，無論做什麼，都要跟隨自己的步伐和節奏，放膽做自己，覺得可以再放鬆一點」。他表示最近有很多演出，因而減少寫歌，要趕快追回創作進度還歌債。

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