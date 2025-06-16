《我們的電影》開播兩集收視急跌 南宮民發文反駁韓媒批「包尾」

【明報專訊】《黑色太陽》南宮民主演《戀人》、《千圜律師》及《奇蹟拍檔》等韓劇，向來有收視保證，去年更憑《戀人》拿下第60屆百想藝術大獎視帝殊榮。南宮民伙拍《黑道律師文森佐》全汝彬主演SBS電視台新劇《我們的電影》日前開播，首集收視4.2%，前晚播出第2集，跌至3%，在同時段墊底。韓媒昨報道相關消息稱《我》劇收視包尾，標題指「南宮民無線電視台倒數第一的恥辱」，他似乎不忿，親自發文反駁請該記者看到第5集才再評論。

文：蘇珮欣

南宮民與全汝彬合演的《我們的電影》在影視串流平台Disney+上架，講述陷入事業低谷的導演與患有絕症的女演員一起製作電影。前晚播出第2集，收視3%，較首集跌1.2個百分點，僅達上檔《鬼宮》約三分之一成績，流失了六成觀眾，且在同時段劇集收視包尾。

《未知的首爾》收視稱冠

跟《我們的電影》同時段播出的有線頻道tvN劇集《未知的首爾》，由《照明商店》朴寶英與《魔女》朴珍榮主演，前晚播第7集，錄得6.4%，較上集升0.1個百分點，刷新開播以來新高。《苦盡柑來遇見你》朴寶劍與《無用的謊言》金所炫合演有線頻道JTBC《健將聯盟》，緊隨其後，前晚第5集升0.6個百分點至5.9%，同樣刷新開播以來新高。《機智醫生生活》鄭敬淏擔綱的MBC電視台劇集《勞務師盧武鎮》，前晚播第6集，收視微跌0.5個百分點，報4.6%。

南宮民主演的劇集向來有收視保證，古裝劇《戀人》最高錄得12.9%，《千圜律師》以15.2%登頂；圍繞棒球隊經理人故事的《奇蹟拍檔》，全劇最高位更達19.1%。韓媒《Tenasia》昨報道《我們的電影》第2集收視成績時，稱比起上檔《鬼宮》大結局11%收視，僅達三分之一，且在同時段包尾，標題稱「南宮民無線電視台倒數第一的恥辱」。南宮民看見此報道似深深不忿，罕有在社交媒體Instagram發文兼轉發報道截圖，當中清楚看到記者名字，「記者大人，看完你以刺激的標題，還有內文不符的內容，你應該有看我們的劇集，非常感謝你。雖然現在收視率很低，但我還是很有自信的」。他續說：「所以希望你能像現在一樣關注到第5集，如果屆時也沒有反彈的話，請用比『倒數第一的恥辱』更嚴厲的話來教訓我，這是我的責任。」

網民要求開拍《奇蹟拍檔2》

《我們的電影》第2集講述全汝彬身患絕症，僅剩半年壽命，但一直渴望當演員，希望能成為南宮民執導《白色愛情》的女主角。全汝彬試鏡時表現很好。南宮民起初顧慮到她患病，隨時離世，或會影響拍攝進度，但終被對方的魄力所感動，並向她開出演出條件是「不要死」。

南宮民日前在《我們的電影》記者會曾表示此劇是清淡但具魅力的傳統愛情劇，內容可能不夠刺激，也沒有反轉情節，難像其他話題劇般搶鏡。另一方面，他為宣傳新劇接受SBS的YouTube頻道訪問，不少網民要求開拍《奇蹟拍檔》第2季，他最初說：「大家放棄吧！」其後再安慰網民，「不知啊，總有一天會做的吧，請大家期待」。該劇編劇李信和曾表示沒信心寫出比首季更好看的劇本。