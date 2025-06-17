聯合執導《私家偵探》有火花 4天收183萬未氣餒 李子俊周汶儒信影業捱過寒冬闖高峰

【明報專訊】導演李子俊與編劇周汶儒繼《第八個嫌疑人》後再攜手合作《私家偵探》，今次兩人聯合執導，李子俊認為周汶儒可以填補自己的盲點，有拗撬亦無損感情，最重要取得拍攝共識。兩人大讚古天樂（古仔）是好老闆、好演員，過程中給予意見，亦肯尊重他們的做法，即使重拍亦願意配合。《私家偵探》在影業寒冬期上映，開畫4天（截至15日）累計票房只得183萬元，兩導演認為每部電影都有自己的命，李子俊說︰「2000年入行已遇上寒冬期，相信電影業一定會捱過寒冬，不要看得那麼悲觀。」2013年入行的周汶儒笑稱一直面對寒冬，不知春天感覺，最重要做好本分，總會有生機。

記者︰柯美

李子俊覺得拍檔周汶儒很有想法，拍戲有很多意見是優點，「上次我執導、他編劇，拍攝現場他看到一些盲點，幫了我很多，大家很有火花，所以想嘗試聯合執導，看擦出什麼新火花，雖然可能有拗撬」。他承認拍攝時大家的確有拗撬，無論前期創作及人物描繪，以及拍攝時對畫面要求，大家都持不同看法，但無損感情，最重要肯去傾，取得共識該如何拍攝。

為入屋與否一幕激烈討論

李子俊與周汶儒討論最激烈一幕，是古仔知道劉冠廷飾演的警員是真兇，擔心太太周秀娜人身安全，勸對方暫離開馬來西亞而大吵一場，這時劉冠廷突然找上門。周汶儒說︰「劉冠廷應否行入屋內，我覺得應該，因屋是人感覺最安全的地方，有人入屋就像被一把刀插入心臟，但李子俊和古仔都覺得劉冠廷站在門外較好，最終他們用了我的提議。但拍完重看，開始理解他們的想法，古仔一隻手頂住道門，不讓任何人進來傷害太太，感覺更強烈。」他輾轉反側了一整晚，翌日膽粗粗向古仔提議重拍，古仔「吓」了一聲說：「咁大鑊！」但沒有拒絕。李子俊笑說：「我戰戰兢兢不敢跟古仔講，幸好周汶儒先開口。」

戲中古仔、周秀娜、黃浩然、楊偲泳及張兆輝都是香港觀眾熟悉的面孔，為何起用台灣演員劉冠廷演陳康民一角？李子俊稱一向有留意劉冠廷演出，最喜歡他主演的電影《陽光普照》及《同學麥娜絲》，兩種不同演繹都拿揑得好好，很有張力，可塑性甚高。

讚劉冠廷追求完美演出

李子俊說︰「我覺得劉冠廷的眼神很適合演這角色，監製鄭保瑞亦認同，於是嘗試聯絡他；他睇完劇本就一口答應。」李子俊大讚劉冠廷專業，拍攝時覺得自己做得不夠好，即使他們已收貨，也提出可否多試一take，「又真係有唔同，好欣賞他對演出的追求」。

爆古仔凌晨4時致電傾戲

身兼編劇的周汶儒認為《私家偵探》在馬來西亞拍攝，當地是多元文化社會，有不同語言，有香港以外的演員參演既合理又有新鮮感，「我們在當地吃飯都夾雜四種語言，不過大家又聽得懂。劉冠廷外表斯文，但做到我要求的笑裏藏刀、因愛成恨的感覺」。他們最初擔心馬來西亞工作人員不適應香港拍攝節奏和模式，經過7天磨合，他們都適應了，且非常勤力，長時間密集拍攝也毫無怨言，合作愉快。首次執導的周汶儒不敢講是否稱職，只覺做導演很累，「《第八個嫌疑人》拍動作場面時，我就可以安心睡覺，但今次做導演不可以，要跟足全程」。他爆古仔會凌晨4時致電給他，傾翌日某場戲，有時會傾到天光。

李︰做好準備等機會來臨

香港電影處於寒冬期，戲院相繼結業，問他們會否擔心票房成績？李子俊稱不擔心，認為每部電影都有自己的命，他們已盡了責任，「我2000年入行時已是寒冬期，盜版猖獗，大家都積極開拓內地市場，港片的產量穩步上揚，但現在內地市場不景氣，港片產量又漸漸下滑，我相信循環，電影業一定會捱過寒冬再闖高峰。在艱難時期要儲劇本、堅持創作理念，做好準備等機會來臨時就可以踏出去，別看得那麼悲觀。《私家偵探》有馬來西亞資金，其實很多國家或地區都有電影資助計劃，包括香港」。

周︰幫內地與台灣電影寫劇本

2013年入行的周汶儒同樣相信影業定能捱過寒冬，笑言自己一直面對寒冬，跟第一個導演拍戲已不太順利，「當時導演黃精甫喜歡走另類戲種，令投資者卻步，所以開戲不成。我入行就沒有春天，所以說現在寒冷期，我沒什麼感覺，就像非洲小朋友從來不知凍的感覺，總之哪裏有得做便做，我都有幫內地與台灣的電影寫劇本」。