陳奕迅預告巡演終站推紀錄片 重溫7年跌宕歷程

【明報專訊】陳奕迅（Eason）前日（15日）在海口完成第二場《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》，適逢父親節，他以一曲《天下無雙》獻給天下父親。其間Eason在台上宣布8月在澳門舉行演唱會最終站，同時會安排巡演紀錄片，紀念是次世界巡迴演唱會，他說：「過去兩年多一直巡演，當中起起落落……所有在幕後發生的事情，我們由一開始便有一個團隊幫忙記錄，在巡演最終站，我會把這個小小禮物分享給大家，大家會看到我們經過編製的一個小小紀錄片，有一些常來的觀眾，可能會在當中找到自己。影片記錄了很多喜怒哀樂， 希望你們會喜歡。」

《Fear and Dreams : NOW is the only reality》紀錄片，貼身地記錄Eason與團隊籌辦這次演唱會，7年來的心路歷程。Eason透露紀錄片始於2018年演唱會的概念萌芽，完整記錄了2018至2025年的巡演歷程，影片不僅捕捉了舞台上全力以赴的瞬間，亦真實拍下幕後鮮為人知的經歷與掙扎，「這也是給自己的一個禮物，紀念這7年來的特別時刻」。

8月銀河綜藝館舉行首映

紀錄片拍下Eason這7年間的喜怒哀樂，面對全球疫情阻隔、身體出現狀况、休克導致意外受傷及迎接各種挑戰。首映與分享會在銀河綜藝館舉行，公開售票，Eason會出席與觀眾暢談巡演點滴。

娛樂組

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