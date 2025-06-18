王家晴任經理人 見盡球員發脾氣 肥仔封「翻版姜濤」 193添籃球紋身

【明報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）和梁業（肥仔）、COLLAR成員王家晴（Candy）與P1X3L成員歐鎮灝（George）等昨日出席Viu TV節目《公司逼我打籃球》記者會。曾是香港甲一籃球員的193因節目重拾籃球興趣，感觸良多，因而在左手臂添籃球紋身紀念。穿99號球衣的肥仔跟姜濤參加《全民造星》同number，被冠以「翻版姜濤」外號，大爆姜濤覺得好好笑。王家晴任籃球隊經理人，自爆見盡所有男藝人發惡鬧交場面，要做和事老勸交。

記者：鍾一虹

肥仔讚193今次跟教練改變打波習慣，球技變得更勁，193爆肥仔拍節目愈食愈肥，肥仔解釋：「打籃球講球速度和爆炸力，因為想做出成績，消耗體力更大，試過拍完比賽鏡頭，一停機攰到趴地，要食糖補充能量。」二人預告節目加插玩瑜伽，首嘗穿瑜伽褲，貼身效果增加「現代感」，肥仔笑說：「第一次著『現袋褲』，突顯重要部位，我毋須加墊，做空中高難度動作都冇問題，因為我筋軟。」

193拒跟姜濤維園打波

肥仔因穿99號球衣被冠以「翻版姜濤」外號，他稱姜濤知道此事，「姜濤覺得好好笑，其實拍節目時我被眾人睇低，但每次入球博得更大歡呼聲」。肥仔和193齊聲佩服姜濤球技精，無論遇到幾多對手攔截，都能隨手拋波入球，肥仔說：「姜濤都約過我去維園打波，大家各有各勁，都有粉絲來睇波。」193自爆曾拒絕姜濤打波邀約，「天氣熱，想去室內場打，好怕去維園打波，個個熱到除衫，個個滑嘟嘟好難埋身做攔截攻擊，我好保守，打波不會除衫」。

肥仔考車牌一take過

ERROR隊友何啟華（阿Dee）和吳保錡（保錡）無份拍節目，193解釋兩人不愛打藍球，保錡偏愛踢足球，阿Dee已貴為億萬票房演員，無謂騷擾他們，透露ERROR正籌備跟一名超級巨星合作，新歌正在填詞中。

肥仔表示最近跟姜濤的教車師傅學車，成功一次考獲駕駛執照，沒有向193借車嘗駕車樂，因對方擁有的座駕不適合他，曾因倒車撞跌途人的193忠告肥仔：「我提你，揸車一定要向前行，不要向後行。」他又爆下一個輪到阿Dee學車，若對方考牌失敗，定必取笑。

王家晴笑稱被騙拍節目

在城大修讀心理學課程的王家晴表示即將畢業，回想拍節目期間正值考試期，同時兼顧學業和事業，辛苦但很充實，她笑言被劇組欺騙，「話只扮演兩小時經理人角色，最後變球員落場集訓和比賽，幸好一眾男藝人沒有欺負我，劇組亦都好好，特別為我設計遠射3分波鏡頭，因為我闖不入男人堆鬥波」。

王家晴大爆拍攝期間見盡所有男藝人發惡畫面，「他們好像獅子，會發脾氣、鬧交，幸好球場事，球場了，打完波就冇事」。有沒有改變她揀男朋友條件，拒絕喜歡打籃球的男生？她笑說：「不會，只要現實不發脾氣就可以，我以前打籃球都躁底，今次拍攝沒有展露這一面，因為不夠一眾男藝人惡，反而變成和事老，負責勸大家冷靜。」

想在COLLAR騷表演打籃球

COLLAR將於8月底假亞博舉行《COLLAR“GAME ON”LIVE 2025》演唱會，王家晴表示下月投入排練，非常期待，「個人願望想在台上表演打籃球，或表演食極瘦叉燒，因為拍節目時經常食到叉燒好開心」。問到要不要為演唱會減肥？她表示一直都有準備，「相信練舞配合運動會事半功倍，打籃球和跳舞我都很享受，不過打波比跳舞消耗更大體力」。