【娛樂場】《女人方言》 與女兒先後患癌 《他來自江湖》「老姑婆」成傳道人

【明報專訊】方健儀5個月前開設YouTube頻道《女人方言》，首個訪問以「方健儀遇見方健儀」打響頭炮，一身分飾兩角，以前新聞主播身分接受現在的方健儀訪問，大談工作起跌至離開無綫後的經歷，以及50歲退休的目標等。她解釋節目英文名《The Other Side Of Women》：「從勇氣與堅毅到智慧與優雅，我們邀請各種背景的女性分享她們的經歷，揭示她們的故事、挑戰和成長，發現女性的力量與美麗。」

方健儀已訪問逾30名不同界別的時代女性，包括譚玉瑛、唐詩詠、溫碧霞、馮素波、楊詩敏（蝦頭）、張慧敏（Son姐）、關嘉美醫生和前新聞記者林美香等，暢談人生經歷。最近訪問無綫劇《他來自江湖》演「老姑婆」黃玉華的陳嘉賢，喚起大家對這個「大眼妹」的回憶。

難忘梁朝偉周星馳扮李小龍鬥功夫

陳嘉賢退出娛樂圈逾30年，節目中由讀第11期無綫藝員訓練班講起，同期同學有梁朝偉、周星馳與吳鎮宇，她比3人年長幾歲，當時覺得他們好細路仔，成日扮李小龍鬥功夫，「嗰時其實好青澀，大家都係新人，無諗過邊個會紅。星馳好搞笑，朝偉好靦腆」。她讀藝訓班時白天工作，夜晚上學，曾有導演給她機會當女主角，要即時投入拍攝，因不想即日辭職要賠償給公司而錯失機會。陳嘉賢在娛樂圈的日子，曾因沒工作感迷惘，所演的角色又不突出，最後在無綫10年獲服務金牌，自知繼續做也做不到主角，努力過便另謀發展，承認演員的工作對她很大影響，「幫我建立好多自信，亦學識點樣面對壓力，好多開心回憶」。

女兒1歲患血癌 促成病童支援組織

方健儀透露20年前曾以新聞記者的身分訪問已離開娛樂圈的陳嘉賢。婚後育有一子一女的陳嘉賢，女兒1歲多時確診血癌，她說起初知悉女兒患癌，十分慌亂，不懂應對，幸靠信仰走出低谷，囡囡康復成長，現已26歲，從事廣告工作。陳嘉賢在一次健康檢查確診一期乳癌，經手術治療後，病情受控。由於她陪伴女兒抗癌，親身體會病童家庭的困難，家長面對生死離別、無助和痛苦情况，決定與病童家長及醫生成立組織「生命小戰士會」，帶着康復的女兒到醫院探訪，其後又成立合唱團，透過康復者外出唱歌表演，給予他人希望，「一個病人以及經歷過痛苦的人，他講的鼓勵說話相比一個平常人，更能蘇醒人心」。近年陳嘉賢轉職傳道人，於神學院修讀「哀傷輔導課程」，目的撫平自己的心靈，因看到不少病童癌症復發，心痛不已難以釋懷，「看到自己愛惜的『仔仔女女』，一個又一個病發或死亡，我好辛苦，有點肝腸寸斷，承受不到這種哀傷」。