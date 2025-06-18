李敏鎬抗拒扮型男 安孝燮拍戲感壓力 Jisoo缺席《全知讀者視角》首爾記者會

李敏鎬笑言新片主角是他從影以來最有型的角色，恐怕未必滿足原著讀者的期望。

【明報專訊】《問問星星吧》李敏鎬、《社內相親》安孝燮及《現在撥打的電話》蔡秀彬合演新片《全知讀者視角：滅世預言》，將於7月23日在韓國開畫，昨日在首爾舉行記者會，導演金秉佑率領5名主角登場，惟女團Blackpink成員Jisoo因事缺席；李敏鎬飾演擁有無限復活異能的科幻小說主角，笑言抗拒故意裝酷的角色，「偏偏他就是很有型，擔心未能滿足原著讀者期望」；首次拍電影的安孝燮同樣感到壓力，「唯有盡量不去想它」。

《全知讀者視角：滅世預言》改編自韓國人氣網絡小說，講述科幻小說《在滅世中存活的三種方法》忠實讀者金獨子（安孝燮飾）某日跟同事（蔡秀彬飾）上班途中，驚見小說描寫末日景象變成現實，書中主角劉眾赫（李敏鎬飾）亦出現眼前。金獨子是唯一知道小說結局的人，只有他能改寫故事結局，阻止世界步向滅亡。

製作費1.65億港元

前日在《全知讀者視角：滅世預言》記者會上，李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬、《還魂》申承浩與《Oh！珠仁君》Nana均有亮相，被問到為何接拍《全》片時，李敏鎬表示一邊看劇本，一邊感受到世界末日即將來臨，「人們奉行個人主義，事實卻是我們需要共同克服逆境，從對方身上取得力量，相信本片定可惹起觀眾共鳴」；安孝燮對此表示認同，他最喜歡新片傳達的思想：「我們應該共生，而非獨活。」因此他努力改變小說結局，劉眾赫不再是唯一能夠「死而復生」的主角，而是設法讓所有人一起生存。

據報《全知讀者視角：滅世預言》製作費高達300億韓圜（約1.65億港元），相信跟電影使用大量CG特技效果有關，導演金秉佑對於「製成品」讚不絕口，「進行後期製作時，我們並非沿用前人的舊方法，而是構思如何為觀眾帶來全新觀感享受」。

Nana表示看過未加入CG效果的版本，足已令她讚歎「是一部完成度極高的作品」；安孝燮則表示，由於《全知讀者視角：滅世預言》製作龐大，對於首次拍電影的他來說，難免感到極大壓力，「唯有盡量不去想它，最終還是忍不住，只能跟台前幕後一起付上最大努力，希望不會讓觀眾失望」。

導演金秉佑又稱，為了把原著複雜且龐大的故事架構，精簡成為片長兩小時的電影，不得不適量改編，「只保留小說最有吸引力、最具電影感的情節」，就連主角使用的武器亦得遷就劇情而微調，「例如Jisoo原本用劍，最後改為用槍」，導演期望小說讀者入場欣賞後，亦會認同他的修改方向。《全知讀者視角》將於7月23日在韓國開畫，香港發行商亦已購入版權，不過映期未定。