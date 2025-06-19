鄭中基稱8000元贍養費與事實嚴重不符 鄭東漢爆被傳召出庭 月付6位數字以上

【明報專訊】鄭中基與余思敏結婚14年，育有一子一女。鄭中基去年8月爆出「經理人風波」，合作多年的何慶湘被指工作與道德操守有問題而離職，他隨後自爆患抑鬱症及有酗酒問題，由余思敏陪伴往美國接受戒酒療程。鄭中基數月前完成療程回港，未正式復工，主演電影《阿龍》更延期上映，其間傳出與余思敏離婚。鄭中基和余思敏4月時被影到現身灣仔家事法庭出席閉門聆訊，有傳鄭中基給子女的贍養費為每月每人8000元。鄭中基前日在父親鄭東漢陪伴下現身灣仔家事法庭，余思敏則在友人陪同下到庭。鄭中基庭後表示將發聲明澄清不實傳聞。

鄭中基首認辦離婚手續

鄭中基昨日發聲明承認正辦理離婚手續，表示︰「親愛的傳媒朋友們，感謝大家一直以來對我們的關心和支持，基於最近實在太多流言蜚語及有關孩子和財政安排上的失實報道出現（包括所謂『港幣8000元贍養費』等與事實嚴重不符），嚴重影響我、孩子們及家人，在此想跟大家說一句：對的，我們正在辦理離婚手續。願能保護我們的孩子們和家人，亦避免過多佔用公共資源，經商量過後我特此作出以上聲明，亦基於事件已進入司法程序，不便對此事再作出任何回應。此聲明內容已獲余思敏小姐同意及接受。再次感謝大家的關心與理解。」

鄭東漢被拖落水感無奈

鄭東漢接受傳媒訪問表示前日不是陪兒子到法庭，是被傳召出庭，好多事不能講得太詳細。問到出庭是否跟錢銀或資產有關？他說不能講，之前曾說是兒子跟新抱兩人的事，現在被拖落水感無奈。至於鄭中基發聲明指傳聞月付8000元贍養費與事實嚴重不符，他說真的不是8000元，其實月付6位數字以上，還有其他費用，詳情不能講，全部由鄭中基處理，都幾大負擔。

娛樂組