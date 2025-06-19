【娛樂場】區子琳新歌《Honey Pancake》甜到漏

【明報專訊】創作歌手區子琳（Paula）近日推出獨立發展後第2首歌《Honey Pancake》，包辦曲詞，以輕鬆Lofi R&B呈現一段甜蜜的愛情故事，歌詞以食物比喻情侶關係，滿載溫馨，喚醒樂迷對愛情的美好期望。她希望透過新歌鼓勵所有情侶珍惜長久的陪伴，也讓單身的朋友感受到愛情的希望與甜美，「《Honey Pancake》靈感來自我一名朋友的長久愛情，最近他們還拉埋天窗，覺得他們一直很尊重對方，早視彼此為終身伴侶，好firm、好sweet。有人話熱戀期先會好sweet，我覺得不是，細水長流的愛其實更加甜，因為不是一時衝動和短暫的快樂，是互相扶持、互相依賴，向對方付出長遠承諾。這首歌送給所有情侶，亦送給未有拖拍的大家，希望大家聽住歌sweet住先！」

跟MV男主角一見如故

區子琳自細好鍾意食蜜糖煎餅，經常幻想跟心儀的人一齊食早餐，享用一堆香甜煎餅，覺得為另一半做早餐是直接表達愛意的好機會，希望用蜜糖煎餅比喻，帶出甜蜜的感覺，盼大眾勇於表達愛意。她邀得YouTuber囂張（Hugh Cheung）任新歌MV男主角，兩人一見如故，拍攝過程充滿歡笑，「我主動邀請囂張，佢好快答應，第一次見面，食了餐飯，下次再見就是拍MV，有工作人員問我們是否老best」。

區子琳難忘到樹林拍外景，她本身不惹蚊，但囂張非常惹蚊，拍攝尾段對方的臉被蚊叮，場面混亂又好笑，希望這份輕鬆的氣氛，能在MV呈現出愛情中的真實與溫馨。她首嘗爆攣長髮造型，雖然怕大家未必接受，但她好鍾意，「《Honey Pancake》以Lofi R&B風格打造，感覺好似微暖陽光底下的甜蜜時光，特別適合中午聽，希望大家透過這首歌感受到蜜糖般的愛，無論是戀愛中還是未開始，大家都可以勇敢追尋屬於自己的甜蜜故事」。