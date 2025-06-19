湯告魯斯首奪奧斯卡 四度提名飲恨 獲榮譽獎表揚影壇成就

【明報專訊】《職業特工隊》湯告魯斯（Tom Cruise）從影超過40年，曾四度獲奧斯卡獎項提名，均與小金人擦身而過；主辦奧斯卡的美國影藝學院前日公布今年榮譽獎及人道精神獎的4名得主，湯告魯斯榜上有名，指他「對電影製作社群、戲劇體驗和特技團隊的投入，令人敬佩」。今年11月將可看到他首次拿下小金人的喜悅。

奧斯卡頒獎禮為了精簡流程，約10多年前開始，把部分榮譽獎提前到11月頒發，前日美國影藝學院公布11月州長頒獎禮將頒發榮譽奧斯卡給湯告魯斯、編舞家及電影監製黛比艾倫（Debbie Allen）、布景設計師雲湯瑪士（Wynn Thomas）；人道精神獎則會頒給鄉謠女歌手桃麗芭頓（Dolly Parton）。

據美國影藝學院資料，榮譽獎旨在表彰終身成就、對電影藝術與科學的卓越貢獻，或對學院服務方面的非凡成就。美國影藝學院院長楊燕子形容湯告魯斯「對我們電影製作社群、戲劇體驗和特技團隊的投入，令人敬佩」。下月將滿63歲的湯告魯斯出道超過40年，是荷李活史上最具票房號召力的巨星之一，拍過不少賣座作，包括《職業特工隊》系列、《壯志凌雲》、《未來報告》、《強戰世界》等。他相隔超過30年拍《壯》片續集《壯志凌雲：獨行俠》，2022年疫情期間上映卻大收14.95億美元，不但是他個人的最高票房紀錄，亦是2022年全球最賣座電影亞軍，僅負於《阿凡達：水之道》，他亦憑該片角逐奧斯卡最佳電影。

事實上，湯告魯斯曾努力想證明自己有演技，1990年以《生於七月四日》首度角逐奧斯卡最佳男主角獎，7年後憑《甜心先生》捲土重來再逐影帝，2000年則以《人生交叉剔》獲最佳男配角提名，可惜全部飲恨。近年湯告魯斯努力建立打仔形象，即使年過半百，不少危險動作鏡頭還是親身上陣。他演出《職業特工隊：最終清算》壓軸跳降傘動作戲，最近便打破健力士世界紀錄，官方確認他在南非德拉肯斯堡7500呎上空拍攝火燒跳降傘的驚險場面，一共重複16次，刷新史上最多紀錄。此外，湯告魯斯主演《烈探狙擊》至《職業特工隊：最終清算》連續11部電影票房收逾1億美元（約7.8億港元），亦令他成為另一健力士紀錄保持者。

桃麗芭頓獲頒人道精神獎

榮譽奧斯卡其餘得獎者在影壇亦各有成就，黛比艾倫先後7次為奧斯卡頒獎禮編舞，監製電影《斷鎖怒潮》，並演出過《我要高飛》及《大時代》等電影。雲湯瑪士是非裔布景設計師的先鋒，跟《不作虧心事》導演史派克李（Spike Lee）合作無間，亦為《有你終生美麗》等金像電影負責布景設計。獲頒人道精神獎的桃麗芭頓，不但是著名鄉謠歌手，亦兩度提名奧斯卡最佳原創歌曲；1988年成立慈善基金，致力於家鄉東田納西州的教育工作，並推廣識字計劃，自1995年起在全球發送超過2.85 億本書籍。