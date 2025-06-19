《殭屍校園2》下月開鏡 朴敘俊新劇今年下半年首播

【明報專訊】韓國有線頻道JTBC旗下製作公司SLL昨公布今年下半年推出的戲劇及綜藝節目，合共20多部。電視劇包括李棟旭與李聖經主演《善良的男子漢》、李鎮旭《Esquire：夢想成為律師的律師們》、宋仲基《My Youth》、柳承龍《在首爾自家大企業上班的金部長故事》、朴敘俊《等待京道》、金多美《百次的回憶》、徐玄振《Love Me》及金世正《月亮在江邊流淌》等。

其中《My Youth》備受外界關注，講述宋仲基與《雖然不是英雄》千玗嬉扮演的初戀情人相隔十多年後重逢的故事，並會在全新的周五檔播出。朴敘俊與《魷魚遊戲2》元志安合演的《等待京道》，講述娛樂記者朴敘俊揭發一宗婚外情醜聞，發現醜聞男主角的妻子正是自己的初戀女友。

綜藝節目方面，《黑白大廚：料理階級大戰》第2季、《犯罪現場：Zero》及《Sing Again 4》將於今年內播出，還有全新節目《頂級化妝生存戰：Just Makeup》由韓國樂壇天后李孝利主持，邀請多名星級化妝師亮相。

另一方面，影視串流平台Netflix人氣劇《殭屍校園》3年前宣布製作第2季，韓媒報道指將於下月開鏡，除上季的朴所羅門、朴持厚、趙怡賢演出外，《弱美男英雄2》李敏宰、《魷魚遊戲2》金施恩、《無用的謊言》徐志焄、《我的完美秘書》尹可而及《血謎拼圖》盧載沅亦會加盟。

文：蘇珮欣