【無綫台慶】馬國明黃心穎 蕭正楠黃翠如 拍住拖開工 (22:09)

林師傑與歐陽巧瑩在台上一齊坐。（無綫電視截圖）

蕭正楠與黃翠如、馬國明與黃心穎拍住拖做台慶騷。（孫華中攝 / 明報製圖）

無綫今晚台慶，馬國明與黃心穎、蕭正楠與黃翠如、林師傑與歐陽巧瑩幾對情侶獲安排一齊出場兼一齊坐，寓工作於拍拖。

（即時娛樂）