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【無綫台慶】馬國明黃心穎 蕭正楠黃翠如 拍住拖開工 (22:09)

文章日期：2018年11月19日

無綫今晚台慶，馬國明與黃心穎、蕭正楠與黃翠如、林師傑與歐陽巧瑩幾對情侶獲安排一齊出場兼一齊坐，寓工作於拍拖。

（即時娛樂）

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