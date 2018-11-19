【無綫台慶】馬國明黃心穎 蕭正楠黃翠如 拍住拖開工 (22:09)

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文章日期：2018年11月19日
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蕭正楠與黃翠如、馬國明與黃心穎拍住拖做台慶騷。（孫華中攝 / 明報製圖）
蕭正楠、黃翠如一齊出場。（孫華中攝）
黃心穎興奮舉手時，馬國明繼續天然呆。（孫華中攝）
林師傑與歐陽巧瑩在台上一齊坐。（無綫電視截圖）
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無綫今晚台慶，馬國明與黃心穎、蕭正楠與黃翠如、林師傑與歐陽巧瑩幾對情侶獲安排一齊出場兼一齊坐，寓工作於拍拖。
（即時娛樂）
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