美國殿堂級搖滾樂隊Guns N' Roses昨晚8時在亞博開騷,主音Axl Rose、結他手Slash及Bass手Duff McKagan率領一眾樂手登場,全場隨即進入瘋狂狀態。Axl Rose唱足3個小時,依然氣力十足,為樂迷帶來《Welcome to The Jungle》、《You Could Be Mine》及《Sweet Child O' Mine》等多首經典歌曲,並高呼:「Hello guys!Happy to see you again!」

在介紹樂手的環節,Axl Rose表現搞笑一面,扮講漏曾傳不和的結他手Slash,十分調皮。Guns N' Roses最後安哥《Patience》及《Don’t Cry》等幾首歌曲,為演唱會畫上句號。

