【專訪】吳肇軒視古天樂為榜樣 蘇麗珊做人從不計算 (19:16)

蘇麗珊和吳肇軒在電影《逆向誘拐》中，分別飾演投資銀行客戶財務分析員和電腦部員工，電影故事以一份財政機密檔案被「綁架」引起，但導演黃浩然實際上是想講世代之爭與及香港的出路。

吳肇軒表示：「在網絡世界談論香港出路的問題頗常見，因為香港人積怨太重，年青人在生活上遇到很多問題，例如工資低和買不到樓等，壓力很大的。自己算比較幸福，沒有壓力，做到想做的工作，而我的壓力來自自己的野心，演藝事業有想去到的位置，希望演出一次比一次好，與人相處也要慢慢學習。」

對於導演認為「The best is yet to come」，時代再差總有希望，不過要做好準備。吳肇軒大感認同，他說：「我會在自己崗位上演好每一個角色，希望將來可以回饋社會，好似古天樂一樣，他養活很多香港製作，他是我其中一個榜樣。」

蘇麗珊認為人身處不同年代也會不開心，會覺得社會不公，所以她抱着導演同一的態度，否則就很難生存。她自言非常樂觀，相信明天會更好，但不是很烏托邦式的人，「我不會想拍完10部戲會怎樣，100部就蜚聲國際，不會計算太多，一切隨緣，很多事情不是你能夠控制，尤其是這行，以我的際遇為例，讀書是讀環保，怎想到會做了演員，拍第一部電影就有提名。」

蘇麗珊戲中角色很有目標，很有心計，善於利用身邊人和資源達到目的，與她現實是截然不同，「我沒有清晰目標，入行都是誤打誤撞，有些人自小便定下目標，長大後要當演員、選香港小姐等，但我完全沒有，其實我是一個沒有自信的人，獲提名新人獎也懷疑真的揀我？不是身邊那兩個人嗎？現在狀態好了些，身邊人給我的支持很重要，這行遇很多逆境，每當遇到逆境便會質疑自己，加上我好鑽牛角尖，所以要去適應和邊做邊學習。」

（即時娛樂）

venue: Green Tomato Limited

吳肇軒：Makeup: Bonbon @mod_makeupacademy，Hair: Sam@orient4

蘇麗珊：outfit: b+ab @ ithk, Hair: HinWan@ii Alchemy, Makeup: Will Wong