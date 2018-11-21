【母子平安】31歲岑潔儀再為人母 剖腹誕下細仔 (20:18)

現年31歲的岑潔儀（Zoey）於2012年嫁予馬來西亞富商老公Dixon，2015年誕下兒子Damian，今年5月宣布再度有喜，近日Zoey終於「卸貨」，剖腹誕下7磅B仔，母子平安。

已是第二胎的Zoey直言生產過程順利：「有過一次經驗，所以比較淡定，我不停叫自己勇敢啲，諗住BB，生的過程不算辛苦，老公有陪我入產房和剪臍帶，最搞笑是BB一出世，就請我『飲茶』，醫生抱BB給我看的時候，BB對住我屙尿，好搞笑！我們在手術室都忍不住大笑。（BB像你定老公多些？）好多朋友都說BB似我多些。」

Zoey表示BB尚未改名，會交由師傅負責，她又指會餵哺母乳，已找來專業人士幫忙催乳：「現在每兩小時餵一次，有催乳師教我怎樣餵，怎樣不會咬損乳頭，所以暫時都好順利。」

Zoey為Dixon再添愛子，Dixon當然識做，已送上神秘禮物慰勞愛妻，Zoey說：「是我喜歡的飾物，不過心思比禮物更重要，老公每天在醫院照顧我，這個才最窩心。」休息過後，Zoey急不及待抱住BB合照，只見BB樣子精靈，頭髮甚多，Zoey望住愛子眼神母愛洋溢，而當她親親BB時，BB還瞇起眼仔，可愛爆燈！

（即時娛樂）