【Ig曬餵母乳相】帶5個月大囝囝旅行 吳雨霏︰麻煩也值得 (12:03)

吳雨霏（Kary）今年6月誕下囝囝Asher後，大部分時間都是專心照顧小朋友，鮮有公開露面。Asher轉眼已經5個月大，Kary這個新手媽媽竟然勇敢地帶住囝囝去旅行。她今日在社交平台上載抱住囝囝坐在機艙內的照片，以及在休息室內餵兒子喝母乳的照片。她以英文留言給一眾跟孩子一同旅行的母親︰「在我們生孩子之前，我們總是對冒險說『是』。我們曾經探索過，有更多的時間來計劃，我們是自發性的。」

「然後，我們成為了父母，那些冒險似乎有點令人生畏。收拾行裝、旅行、與孩子旅行的計劃似乎太難了﹗然後我們決定邁出一步，嘗試一下。我們的冒險現在看起來有點不同（肯定會更累）。 我們的行程愈來愈簡單，我們的行李變得更加複雜......但我看到的麻煩也是值得的。」

「我看到我們的孩子學會了彈性及靈活性，我看到他們變得更勇敢，更大膽。他們提醒我們放慢腳步，並保持好奇心。我們打破常規，記住真正重要的事情。這是真的 - 他們不會記起這些早期冒險的細節，這不是重點，因為我們去旅行不是為了建立他們的記憶，而是為了建立他們的心靈。還有，我們的心靈。」

（即時娛樂）