涉辱華遭杯葛 Dolce & Gabbana設計師拍片道歉 (15:17)

著名意大利時裝品牌Dolce & Gabbana設計師疑在社交平台公開言論惹辱華風波，事件引起軒然大波，章子怡﹑黃曉明、陳坤等內地藝人紛紛杯葛品牌日前在上海舉行的大型活動，作為D&G亞太區品牌大使的迪麗熱巴及王俊凱亦發聲明，表示雙方終止合作。

Dolce & Gabbanam之前發聲明指Instagram賬戶被盜後，今日再在官方微博發表片段，兩位品牌創始人Domenico Dolce 和 Stefano Gabbana公開道歉。Domenico Dolce先說︰「在過去數天，我們認真地反省，對於自己的言行給中國人及國家帶來的一切，我們感到十分悲傷。我們的家庭教育教導我們對世界上不同的文化必須報以尊敬。於此，面對我們在文化上理解的偏差，希望得到你們的原諒。」

Stefano Gabbana緊接道︰「我們對這份致歉聲明十分重視，在此正式向所有全球華人致上最深的歉意。」Domenico Dolce續說︰「一直以來，我們對中國的熱愛一如既往。無數次的造訪讓我們更加深愛上中國的文化。當然，我們還有很多需要學習的地方。對於之前我們的表達所犯下的錯誤，我們必須表達歉意。」

Stefano Gabbana說︰「我們不會忘記這次經歷和教訓，這樣的事件也絕對不會再發生。同時，我們必竭盡全力更加理解及尊重中國文化。最後，我們發自內心請求得到你們的原諒。」

兩人最後以普通話說︰「對不起。」

（即時娛樂）