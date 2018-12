next

今日是大美人李嘉欣和老公許晉亨結婚十周年,嘉欣在社交網上載組圖,相中都是她跟老公亨亨的蜜照,嘉欣激讚亨亨是好老公﹑心靈伴侶﹑同時又是一個好友及好爸爸,她讚揚老公事事家庭為先,並甜爆表示感謝老公的溺愛,嘉欣最後說:Hubby, you are my perfect 10 !

(即時娛樂)