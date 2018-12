next

《萬千星輝頒獎典禮2018》今日公布提名名單,大部分獲提名的小生花旦,都有出席記者會,不過獲視帝提名的袁偉豪﹑王浩信和馬國明未見影,而視后大熱門之一的李佳芯(Ali)亦缺席記者會。

不過Ali今晚在社交網上載性感相,賀自己的ig followers已達70萬,她浸在浴缸,並騷香肩和腳趾,她留言笑稱:「The way to celebrate my 700K ig followers... fooooot high five!:)) #ALife」

(即時娛樂)