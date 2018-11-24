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梁朝偉包到實現身跑馬地醫院 (15:58)

文章日期：2018年11月24日

【今日直擊】戴帽及口罩的梁朝偉今日中午約12時半獨自現身跑馬地養和醫院，逗留45分鐘離開。他否認身體不適看醫生，說只是到醫院探望朋友，然後與記者揮手道別。

（即時娛樂）

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