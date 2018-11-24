Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
【尖叫啦！】神話六子「紅」爆開騷 金炯完騷肌冧粉絲 (22:15)
【母親的無奈】買機票接卓林返港 吳綺莉：希望正向發展 (21:42)
【慘被抽水】用筷子夾薄餅 佘詩曼「躺著也中槍」 (21:38)
【獨家】返港跟媽咪吳綺莉住？ 卓林回應改跟父姓一事 (21:08)
【獨家】卓林拖實未婚妻Andi低調返港 機場曬恩愛 (20:53)
【專訪】婚後不停放閃曬恩愛 王君馨談夫妻相處之道 (20:40)
【專訪】《是咁的》聚焦麥明詩 「女一」王君馨唔介意 (20:23)
賭王明天97歲生日 超蓮超雲送絕版紅菜頭蛋糕賀壽 (19:54)
【溫拿今晚合體】鍾鎮濤紅館開騷 妻女現身後台撐場 (19:23)
【包到冚】李克勤孖太太盧淑儀現身養和 (19:05)
兄弟齊撐明年2月紅館騷？鄭伊健暗窒謝天華︰公子要放假 (18:51)
【下月分娩 】張名雅Ig曬半裸孕照︰人體是最好的藝術品 (18:11)
【生日蛋糕拍面】Bieber整蠱老婆後咀嘴補數 (17:54)
頒獎禮零提名傳遭無綫封殺 馬浚偉無悔主持「開電視」節目 (17:51)
【情比金堅】未婚夫40歲生日 范冰冰曬李晨兒時照片賀壽 (17:43)
【繼大伯後】宋慧喬獲老爺力撐新劇《男朋友》 (17:13)
【平時少下廚】朱千雪拿手煮糖醋排骨 男友試過讚OK (17:01)
黎諾懿又被囝囝強行叫醒 歲半小春雞玩爸爸手指哈哈大笑 (16:58)
【事業愛情皆得意】與男友拍拖六年 黃智雯不排除閃婚 (16:53)
【撐台灣同志平權】蕭芳芳支持同性婚姻 李安：愛最大 (16:34)
梁朝偉包到實現身跑馬地醫院 (15:58)
出道25年 張崇基張崇德伊館開騷向歌迷道歉 (15:33)
吳浩康計劃明年尾開紅館騷 望霆鋒陳奕迅高抬貴手咪撞期 (15:01)
【飲芒果爽】韓男團Winner欣賞維港夜景 (14:30)
阿嬌下月擺酒 老闆楊受成包辦婚宴 拒上台致辭驚講到喊 (14:15)
【感恩節大戰】《無敵破壞王2》美開畫勝《洛奇外傳2》 (14:13)
囡囡兩年後大學畢業 李麗珍考慮息影退休 (13:42)
為大女珊珊招婿 薛家燕嫌坤哥多心 洪永城口花 (13:40)
【優良基因】吳尊72歲爸爸型爆現身 網民︰ 太帥了 (12:53)
傳主持友台節目被封殺 《深宮計》馬浚偉台慶頒獎禮零提名 (12:05)
梁朝偉包到實現身跑馬地醫院 (15:58)
文章日期：2018年11月24日
Share
梁朝偉今日中午現身跑馬地醫院，逗留45分鐘離開。（林蘊兒攝 / 明報製圖）
prev
next
【今日直擊】
戴帽及口罩的梁朝偉今日中午約12時半獨自現身跑馬地養和醫院，逗留45分鐘離開。他否認身體不適看醫生，說只是到醫院探望朋友，然後與記者揮手道別。
（即時娛樂）
Share
MORE
【事業愛情皆得意】與男友拍拖六年 黃智雯不排除閃婚 (16:53)
【撐台灣同志平權】蕭芳芳支持同性婚姻 李安：愛最大 (16:34)
出道25年 張崇基張崇德伊館開騷向歌迷道歉 (15:33)
吳浩康計劃明年尾開紅館騷 望霆鋒陳奕迅高抬貴手咪撞期 (15:01)
明報影片
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK