【撐台灣同志平權】蕭芳芳支持同性婚姻 李安：愛最大 (16:34)

台灣九合一選舉今日投票，兼有十項公投，當中包括同志婚姻平權，台灣不少藝人都支持同志婚姻平權，包括導演李安﹑天后張惠妹﹑蔡依林﹑陳嘉樺（Ella）﹑蔡康永和楊丞琳等。

張惠妹昨晚在facebook留言：「明（今）天，是讓真愛發揮力量的日子，是消滅恐懼和誤解的日子，是我們為自己驕傲的日子，明天，你有讓自己愛、讓別人愛的權利！我們比誰都要勇敢、比誰都值得被尊重！投下票的那一刻，我們就已經贏了！我愛你們愛的，這場戰役我永遠都在。」

Ella亦在fb上載一張手持彩虹旗照片︰「明（今）天過後會怎樣，就算通過了，有些人...還是不認同，其實我們只是希望不再有歧視，我們只是希望大家可以互相尊重，愛是相互包容，相互理解，明天，就是要做出選擇的日子，你，想要選擇成為甚麼樣的人？我想成為一個心中有愛的人。」而蔡康永昨晚在社交網分享了李安在本月15日，手寫「愛最大」以示支持。

另外，曾獲金馬影后的蕭芳芳，向來關心社會，而芳芳姐為表達對同性婚姻支持，她親自撰文：「對己自重，對人尊重，不就是確立正面的人性價值嗎？鼎立支持同性婚姻。祝願天下兩情相悅的同性戀者終成眷屬！」

（即時娛樂）