頒獎禮零提名傳遭無綫封殺 馬浚偉無悔主持「開電視」節目 (17:51)

馬浚偉強調TVB是他的娘，但入行26年的他清楚知道自己想要什麼。（馬浚偉微博圖片）

馬浚偉傳因為正主持及製作香港開電視的節目《同理·繼續走》，結果遭無綫（TVB）封殺，縱使其主演的《宮心計2深宮計》是TVB年度高收視劇集之一，身為第一男主角的他卻在《萬千星輝頒獎典禮2018》未獲任何提名，令人驚訝﹗

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馬浚偉今日在社交平台留言︰「收到很多朋友WhatsApp......我真的沒有不開心啦😂， 朋友們請放心。《宮心計2深宮計》是我非常喜歡的劇集，三郎李隆基是我非常喜愛的角色。劇集有如此高收視高點播率又好口碑，足矣，我感恩了﹗」

「入行踏入26年了，很清楚自己想要什麼。我真的很想製作《同理·繼續走》這節目，因為社會基層真的有很多問題，很多弱勢社群真的很需要關心。我們只希望能幫到一個就一個，我們團隊真的是全心全意去做，希望大家別忘記同理心的威力。」

「TVB是我娘家我母校，這份栽培之情永遠在。支持《宮心計2深宮計》，也希望大家支持《同理·繼續走》。我選擇製作這個節目，我無悔。p.s.大家記得收看我第一個親自構思、監製及主持的社會紀實節目《同理·繼續走》，逢星期日晚上8:30 開電視77台。」

（即時娛樂）