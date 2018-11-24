【獨家】返港跟媽咪吳綺莉住？ 卓林回應改跟父姓一事 (21:08)

【娛事追擊】吳卓林和未婚妻Andi今晨六時低調返港，她們以情侶裝打扮現身，又在機場曬恩愛，拖手﹑搭膊兼情深對望，期間有一名男友人接她們機，然後三人在餐廳傾談一小時才離開。

離開餐廳後，卓林與Andi心情輕鬆不少，並笑容滿面，繼續有講有笑。卓林接受記者簡短訪問，她表示今次回港是為了工作，但不肯透露是否關於自己公司的工作。問到是否已和Andi註冊結婚？她只說：「這些是surprise。」

卓林又謂跟媽咪吳綺莉有聯絡，問可會返媽媽的屋企居住？她以英文回答：「誰知道？那裏是瘋狂的世界。（會返加拿大？）看工作情況，我不知道，我年輕，有很多機會。」

另外，對於在加拿大尋父親成龍一事？她繼續以英文說：「這是一個有趣的故事，之後再告訴你，太長。」問以「Zen」作姓氏，是否改跟父姓？她則以半中半英解釋：「不是！不關事，只是我自己喜歡。」可有跟爸爸或哥哥房祖名聯絡？她只淡然道：「I don't know anyone。」隨即與友人乘的士離開機場。

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（即時娛樂）