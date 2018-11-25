【成功順產】B女心跳曾跌至80 吳日言：似發咗一場噩夢　 (12:43)

吳日言今日（11月25日）35歲正日生日，她已收到今年人生的最大禮物，就是她女兒Bea日前已順利出世，母女平安。

吳日言透過短訊表示：「入產房到BB出世，經歷12個鐘嘅陣痛，感覺好似發咗一場噩夢，但夢醒後我得到一份好大嘅禮物。我冇選擇無痛分娩，陣痛只靠聞笑氣。老公一直在旁支持我，不停同我報告陣痛數字，陣痛指數達到127感覺好似死去活來，我這輩子都會記得呢個數字。過了10小時，BB心跳突然跌落80情況並不樂觀，真係千鈞一髮，再過多幾分數都未生出，就應該要開刀。我當時冇諗其他嘢，只係諗住用力用力，隱約聽到一班醫護人員嘅同老公為我吶喊，指導我忍氣用力倒數10聲。原來BB位置和臍帶問題影響出生，不過最後醫生嘅經驗和果斷為我順利誕下BB，聽到BB嘅喊聲非常感動，不過我冇落淚因為我已經筋疲力盡。原來該刻我嘅血壓指數好低，要喺產房休息兩個鐘，屋企人一直在外等候，真係好大嘅支持，每一位都為我鼓掌覺得我好勇敢。

選擇呢條路真係唔容易，休息咗兩日個感覺好似用咗十幾個鐘，跑咗三次馬拉松，全新嘅肌肉都好痛好攰。不過都值得，因為我們母女平安。Bea是我今年最大的生日禮物。」

（即時娛樂）