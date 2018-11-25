勁多懶音被詹Sir窒 馮盈盈上美女廚房自爆打咗Botox (21:40)

馮盈盈昨晚再上《美女廚房》，笑料百出﹗事緣她聞完碗中的紅酒後立即拋書包，指這碗酒是來自「Old World」，即Bordeaux（波爾多）那邊。奈何，港大畢業的她竟然發錯音，立即被詹瑞文（詹Sir）取笑。馮盈盈向來轉數快，即說︰「剛剛打完Botox（肉毒桿菌），就唸不準那個字。你們都知道注射完後，臉和牙骹比較緊。」全場被她搞到捧腹大笑﹗

馮盈盈在另一環節上要接受考驗，過關後才可得到中文食譜。叻哥陳百祥要她唸唐詩，馮盈盈立即唸出李白的《靜夜思》，但向來說話有懶音她卻將首詩唸成「牀前明月『乾』」、「疑是地『尚傷』」、「低頭思故『香』」，搞到詹瑞文要不斷糾正她。

詹瑞文沒好氣說︰「我們不講你口音準不準，講你夠不夠口齒伶俐算﹗你跟我說一次『黐線蜘蛛啲蜘蛛絲黐住支樹枝』。」誰知，馮盈盈今次竟然發音標準，輕鬆過關。難怪她一唸完就囂張地說︰「我條脷好叻㗎！」

事後，馮盈盈在Instagram留言︰「我高傲，但係宅心仁厚。我低調，但係受萬民敬仰。我可以將神賜比（畀）人類嘅火運用得出神入化，可以煮出堪稱火之藝術嘅超級菜式。我究竟係神仙嘅化身？定係地獄嚟嘅使者？無人知道，但係可以肯定，我今晚會盡全力爭奪一個稱號──破地獄廚神💀🔥💀🔥」最後，馮盈盈以93分贏蘇麗珊及王灝兒 (JW)，成功洗脫「地獄廚神」污名，變身成「美女廚神」。

（即時娛樂）