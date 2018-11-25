【人生勝利組】為賭王父親奮鬥 何猷君：努力做值得驕傲的兒子 (21:13)

賭王何鴻燊今日97歲生日，四太梁安琪與兒子猷君到醫院為賭王慶祝生日，猷君給爸爸送上生日大禮，是他第一本招股書。他在社交平台曬家人跟壽星的合照，他還拿著招股書給賭王睇。猷君分享他的喜悅，留言：「今天是意義非凡的一天，從來沒有想到，爸爸的生日和公司上市發布會的大日子，會神奇的發生在同一天裏！上市敲鐘，這是我從小到大的夢想。曾經覺得遙不可及，但在無數個日子的努力準備後，終於可以告訴大家，我們今天順利完成了上市新聞發布會！今天也是爸爸的生日，讓你感到驕傲一直是我奮鬥的動力。因為你什麼都不缺，每年給你準備禮物都是最頭痛的事情！今年，我終於能夠給你一個特別的、最有意義的禮物—人生中的第一本招股書！！我想說：爸，97歲生日快樂！我會一直努力，做值得你驕傲的兒子！」

現年23歲的何猷君被形容為「地表最強人生勝利組」。賭王兒子的身分，帥哥身邊不乏美女團團轉，他更是學霸，自小是數學天才。18歲獲牛津大學與麻省理工學院的錄取通知，他選擇進入全美排行第一的MIT（麻省理工大學）就讀，只花了3年時間便完成4年學業，21歲之齡成為史上最年輕進入MIT攻讀金融碩士的學生。猷君曾說：「我想讓世界知道我可以用我雙手達到一個正常麻省理工高材生也很難達到的目標，因為我就是我！」

（即時娛樂）