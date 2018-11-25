【魚兒舞台上歌舞】郭富城廣州演唱會 金黃舞士造型超酷 (21:59)

《郭富城舞林密碼世界巡迴演唱會2018》於周六（24日）在廣州舉行，相隔四年再到廣州舉行演唱會，城城以全新金黃舞士造型聯同32位舞蹈員現身，唱演唱會主題曲《舞士精神》炒熱全場氣氛。城城透露製作團隊為今次演出加碼再打造一台全新的智能舞台，動用工程人員超過500人，所用的金鋼物料是三倍堅固，旋轉效果是更多角度，是夜整個舞台彷如鐵甲萬能俠般，變出不同形態的立體舞台效果，令不同位置的歌迷都看得清晰，舞台的多變度令現場觀眾嘩聲四起，掌聲連連。

為了令今次巡唱加添新意，城城特地設計了一節「花花水世界」，他和所有舞蹈員都以魚鮨配件的服飾，像三十條彩魚穿梭於智能舞台上的海洋深處的投影上起舞，演唱《絕對美麗》和經典的《對你愛不完》，場面相當壯觀。至於一直令觀眾讚口不絕的《失憶諒解備忘錄》，城城以卡邦造型和18個尋寶人，合作演繹尋金之旅，舞台立時幻變成一列盜墓火車，城城和舞蹈員互相穿梭，極為震撼。城城一向對舞台造型衣飾亦甚有要求，亦為今次巡唱再加添很多服飾，而且很多品牌支持。著名頭飾設計師Rinaldy Yunardi更特別為城城設計多款頭飾，特別注目的一頂名為滿天星的頭飾，配合城城演繹《不老的情歌》，彷如漫天星星，好浪漫。

（即時娛樂）