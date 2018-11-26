【美國巡迴】獲邀星光大道留名 李克勤參觀性博物館呻笨 (16:11)

李克勤在感恩節期間於美國Mohegan Sun開騷，由於每次例必爆滿，打入當地的演出名人榜，獲大會安排他在Mohegan Sun的Fame Walk上留名，並由他親自主持留名星光大道的揭幕儀式。

克勤指感恩節在美國是大節日，觀眾當農曆年一樣，除送花送禮物外，有人更送利市，現場氣氛很熱烈，兩場觀眾也賴著不走，不停要求安歌再安歌，「真的好多謝歌迷如此熱情，咁遠都有咁多人喜歡自己的歌，真的令我覺得好感恩，所以這個感恩節過得好有感覺。」

克勤亦趁空檔逛紐約街頭，當途經一間「Sex Museums」時，跟同事抱著大開眼界及鹹濕心態入場，結果搞到一身汗的出來。克勤笑說：「講你都唔信，入去行了兩層，全部是一些古董名畫，畫中那些裸女裸男全是線條的抽象畫。當我們呻笨話要17元美金（約港幣133元）入場時，館內有個神秘地方寫明年滿18歲才可內進，還要另加3元美金（約港幣24元）門票及嚴格出示護照証明年過18歲。我們見如此嚴重，應該會有好嘢，抱著好期待的心情入去，誰知入到去…勁呀﹗原來是我兩個仔由細玩到大的吹氣彈彈牀，不過造型是好多巨型膠波波，於是我們像大細路一樣跳跳跳，跳完笑完一身汗走人，哈哈﹗」

（即時娛樂）