【卓林結婚了】避談「新抱」Andi 吳綺莉開腔：點解唔祝福人？ (17:15)

【今日直擊】吳綺莉囡囡吳卓林今日宣布跟網紅女友Andi結婚，並公開證婚片段，不少傳媒今日在吳綺莉寓所等候，下午三時半，吳綺莉駕車返抵寓所，她全程保持笑容，亦肯接受簡短訪問。

談到卓林宣布婚訊，問吳綺莉心情如何？她說：「明天要開工。（點睇囡囡結婚喎？）冇乜點睇喎。（這兩天見過卓林？）有，前天定昨天有見過。（祝福她們？）每一個人都希望每個人好，為什麼不祝福人呢？」

問她是否之前已知卓林結婚？她只說：「不說了，明天開工。（有傳囡囡財困所以返港？）吓﹗不答了。（怎看同性婚姻？）我好多朋友都是，沒有什麼看法。（跟她們吃飯慶祝？）等我開完工，得閒先。（即是接受？）沒有什麼接不接受，每樣事都順其自然。」

再追問卓林返港是交代結婚還是其他原因？吳綺莉說：「不說了，真的唔該晒﹗（擔心分身家？）不講了。」

問到女兒返港發展還是回加拿大發展？她只說：「大個女，我覺得大家有大家工作，我都希望專注自己工作。（跟她關係改善？）朋友，永遠是我最好朋友。（想她跟Andi回來一齊住？）順其自然，現在（她）也是大人。」

吳綺莉表示見過Andi，但拒談對她的印象，只肯說自己的工作，又謂希望大家別再追問：「要說的都說了，以免嚇倒鄰居，一陣人家要我搬。」問到卓林於11月8日已婚，吳綺莉是否知情？她笑說：「不說了。（說來聽聽？）不喜歡說。（跟她爸爸交代？）不說了，現在只Sell吳綺莉。」

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（即時娛樂）