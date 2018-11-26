【叱咤頒獎禮】古天樂殺入「我最喜愛男歌手」十強 (20:34)

古天樂打入「我最喜愛的男歌手」十強，認真威威！(資料圖片/明報製圖)

商業電台舉辦「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2018」將於明年1月1日舉行，今日就「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」3個獎項，正式展開網上投票，第一輪投票由今天中午1 2時開始，直至本周五截止。

商台公布截止下午3時的最新十強走勢，當中最令人驚喜的是古天樂打入「我最喜愛的男歌手」十強，跟陳奕迅、周柏豪、張敬軒等正面對撼。原來古天樂自2000年加入樂壇後，得過4個大獎，偏偏跟商台頒獎禮無緣，未知今年會否作出「零的突破」？

不過，他跟謝安琪合唱歌曲《（一個男人）一個女人和浴室》，前題是他不會唱live。有網友揚言要幫古天樂獲獎，迫使他現身頒獎禮並親自演繹作品。

「我最喜愛的男歌手」暫時十強：

古天樂、吳業坤、林奕匡、周柏豪、周國賢、陳柏宇、陳奕迅、許廷鏗、麥浚龍、張敬軒

「我最喜愛的女歌手」暫時十強︰

江海迦、李幸倪、王灝兒、王苑之、方皓玟、容祖兒、楊千嬅、衛蘭、盧凱彤、謝安琪

「我最喜愛的組合」暫時十強︰

Dear Jane、MIRROR、Robynn & Kendy、RubberBand、Shine、Super Girls、Supper Moment、ToNick、小塵埃、野仔

(即時娛樂）