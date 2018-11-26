拍戲燒傷無提賠償 楊盼盼：希望回報給老演員 (20:45)

【今日直擊】今年9月楊盼盼在大馬拍攝賀歲片《大地回春》遇上意外，不幸燒傷面部和手腳，意外發生後，今日她首度現身香港，出席無綫《歡樂滿東華2018》記者會。

楊盼盼表示：「身體復原得非常好，手腳患處已癒合，面部也只留印。我去見美容師，都說我不需整容。（沒有要求賠償？）我無要求、沒有提出，只希望回報給一班老演員，派封紅包給他們也好，這部戲畀好多機會新人，拍火燒戲時，一班新人撲入火場救老人家，才導致受傷人數增加。我問過片商，不需要補拍，拍攝效果很好，並已排期明年一月賀歲檔在大馬上映。」

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楊盼盼回想意外發生，感覺像死裏逃生：「幸好拍攝前，我對一班老人家講過，如果火燒埋身，你們就從兩邊散開，不要向後退，否則會人踩人；當意外真的發生時，所有人即散開，但我本身股骨壞死，還未開刀做手術，想轉身走卻跑不到，結果跌入火堆，更被煙霧籠罩，當時心想『大件事啦，出不去了』，幸好有個資深演員黃俊掉轉頭拖我走，只是幾秒間的事，因腳眼位置外露才燒傷少少；右手腕30%燒傷最嚴重，面部也燒到眼、鼻、眼眉和睫毛，感恩自己懂自理，一、兩星期已可見人。」

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（即時娛樂）