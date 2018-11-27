鄔君梅撰文悼念《末代皇帝》名導：我的眼淚實在忍不住... (14:33)

憑《末代皇帝溥儀》贏得金像導演獎的意大利名導貝托魯奇（Bernardo Bertolucci），不敵癌魔於羅馬家中病逝，享年77歲。

有份演出《末代皇帝溥儀》的鄔君梅，聞悉名導離世後，感到哀傷，昨晚她在微博貼相，並撰長文悼念：「我的眼淚實在忍不住， 走在馬路上聽到《末代皇帝》導演貝爾納多（貝托魯奇）辭世的消息，我突然有些走不動，只能找個地方坐下緩神。

我微信呼叫了陳沖，也不知道她在哪里（裏），就這樣脫口而出：貝爾納多走了！昨晚，就在昨晚，我似乎夢到和陳沖在《末代皇帝》的片場。恍恍惚惚地，此刻我已經不能確認那夢裏的細節了。

他是近代電影界一代天驕。

第一次見到的導演，穿著綠色軍大衣走在北京的雪天裏，軍大衣上的雪花看上去感覺非常的浪漫，還有他那個意大利式的溫柔笑容也深深的留在了我的腦海裏。

永遠記得導演在故宮裏，對我說的那番話：我瘋狂地愛上了你的國家一中國，我瘋狂地愛上了中國人，我瘋狂地愛上了中國的文化。

他導演我的唯一的一次，是蹲在我的面前，極其小聲地說：試著讓我哭好嗎？

我寫不下去了……」

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（即時娛樂）