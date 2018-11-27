【準靚媽亮相】陳凱琳避談婚前懷孕 自爆情緒波動又易喊 (17:09)

一個是潮媽，一個是準靚媽，未知陳慧琳有沒有傳授做媽咪心得給陳凱琳呢？（黃梓烜攝）

陳凱琳直言懷孕後情緒波動起伏較大，就算看卡通片也試過被感動到喊。（黃梓烜攝）

【今日直擊】陳凱琳（Grace）日前與老公鄭嘉穎宣布造人成功，快將「升呢」做媽咪。

Grace宣布懷孕後首亮相，今日她與潮媽陳慧琳（Kelly）於尖沙咀出席香水發布會，這位準靚媽穿上白色露肩連身褲，腳踏4吋高跟鞋示人，雖然服飾胸前有大朵花遮肚，但身形依然纖瘦。

Grace坦言心情興奮又緊張，第一次做媽咪，現在每日都保持開心，因發現懷孕後，有時情緒會比較波動，盡量找方法減壓，Grace指一日內情緒高低起伏很快。

Grace受訪時直言，現時情緒波動很大，有時看卡通片，見到少許感動位都會喊，不過老公嘉穎見到亦無被嚇到，還冷靜表示懷孕有這些情緒是很正常的，

Grace說BB過了三個月。至於預產期， 她說之前一直都很低調，待與醫生夾好時間，遲些再告訴大家，也未決定開刀還是順產，但會在香港生B，因方便父母和奶奶照顧。問是否結婚時已有BB？Grace避談：「這個不講了，現在穩定佗B。」

談到黃智賢（Ben）日前爆他們去檢查照超聲波時，嘉穎見到BB大呼「咁大條嘅？」後來才知道是臍帶。Grace表示已知BB性別，但仔還是女遲些再公布。記者笑問是否「很大條」？她笑說：「不告訴你！」問嘉穎是否視她如女王般看待？Grace笑言：「之前是公主，他現在是更加細心和體貼。」

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（即時娛樂）