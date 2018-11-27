【身形升Cup】爆嘉穎叫錯中文名 陳凱琳：佢叫我陳慧琳 (18:12)

【今日直擊】陳凱琳（Grace）宣布懷孕後，今日首次出席活動，與潮媽陳慧琳（Kelly）同場。Grace表示懷孕後胃口有少許改變，她以前很喜歡吃甜的東西，現在卻喜歡吃鹹的東西。

問到是否期待身形升Cup？Grace笑言現在出街，會特別在意別人看她條腰和胸。她解釋今天打扮，是為配合大會主題有花，並非遮肚：「現在已經見肚，因為我偏瘦，所以一有肚腩會很覺眼。」

至於BB的名字，Grace說中文名由父母和奶奶改，英文名就他們自己改。講到她仍穿4吋高跟鞋，Grace表示只穿一會，之後會換回平底鞋；工作方面，Grace表示暫停拍劇和拍戲。

Grace表示今日未能向已為人母的Kelly取經，但就爆了一個小秘密：「我跟她（Kelly）說剛拍拖時，我老公經常會不小心叫我陳慧琳，初相識時我覺得算啦，我都想是陳慧琳，但當他叫到第三次時，我跟他說：『你知不知其實我是陳凱琳呀！』他通常會叫我英文名，間中叫中文名就會叫錯，我今日都有跟他說我去見陳慧琳。」

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（即時娛樂）