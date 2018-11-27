【今期流行】一人一票撐古天樂爭最喜愛男歌手 (20:21)

商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2018》的「我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」3個獎項展開網上投票，首輪投票至周五（30日）中午12時截止，一人一票投選最愛，決定最後5強進入第2階段。古天樂擠身十強男歌手之列，跟陳奕迅、張敬軒等有得鬥。有網民發起「一人一票投古天樂」齊齊在社交平台「亮票」表示行動支持，集氣撐古仔。網民投票理由：「我只係話最喜愛男歌手，無話佢唱歌好聽喎！」、「推到佢現場唱live 」也有為古仔爭取更多支持而留言：「選情告急 呀喂！」;講「我愛古天樂」真係「今期流行」。

男歌手、女歌手及組合的十強走勢(排名依筆劃序) 如下：

男歌手︰ 古天樂、吳業坤、周柏豪、周國賢、胡鴻鈞、陳柏宇、陳奕迅、許廷鏗、麥浚龍、張敬軒

女歌手︰ AGA、Gin Lee、JW王灝兒、方皓玟、何韻詩、容祖兒、楊千嬅、衛蘭、盧凱彤、謝安琪

組合︰Dear Jane、MIRROR、ReVe、Robynn & Kendy、RubberBand、Shine、Super Girls、Supper Moment、ToNick、小塵埃

（即時娛樂）