【有片睇】朱千雪、湯洛雯(靚湯)早前到日本北海道拍攝《3日2夜》,兩人感情要好,拍攝時就齊齊梳了個一模一樣的髮型出鏡。朱千雪昨晚在社交平台上載湯洛雯為她紮麻花辮的片段,見靚湯非常熟手,而朱千雪就不時玩手機及與靚湯自拍。朱千雪留言︰「I love this girl because she's always there when I need her... to do my hair 👧🏻👧🏻(我愛這個女孩子,因為當我需要她為我弄頭髮時,她永遠都在。)」

(即時娛樂)