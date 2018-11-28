【說話直接】港姐傳統循規蹈矩 麥明詩：那個不是真的我 (19:58)

【專訪】「十優港姐」麥明詩（Louisa）當選至正式入行，一直備受外界關注，有人大讚她敢於發聲，有點直腸直肚又易得罪人，例如早排發聲力撐師妹馮盈盈的「公廁論」，成為坊間熱話。

Louisa直認向來說話比較直接，特別是主持節目《#後生仔傾下偈》，認為太過正面、正確或沒有立場的話，她是很難做下去，「很多火花來自於互相揶揄，人最喜歡看的就是一班人圍著『食花生』，『食花生』就是你一言我一語時所產生，如果你每一下都怕得罪人的話，那很難把效果做出來。有人會說我們說話露骨，但其實有些是我們會經歷的事情，我們只是想在討論中拋出一些質疑或異議，這才會有火花，如果全部人都認同同一個觀點，那很沒趣﹗」

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面對入行後的負評，Louisa也感到不開心，但明白觀眾有表達意見的自由，「我覺得不可以不理會，我會去看，又不可以因此去完全改變自己。或許某程度上是觀眾以前對我有點誤解，他們本身所認識的我，可能是港姐的身分很循規蹈矩，其實那個形象不是真的我，我都是一個正常的女仔，有自己的想法和經歷。」

（即時娛樂）

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