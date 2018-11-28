【陳羽凡吸毒事件】經理人發聲明致歉：感到無比痛心惋惜 (23:07)

內地二人組合羽泉成員陳羽凡今日驚爆在內地吸毒被捕，聖誕節舉行的20周年巡迴演唱會即時取消。陳羽凡經理人公司巨匠娛樂早上聽聞吸毒傳聞時，曾發聲明力斥傳聞不實，隨後刪除聲明，直至傍晚時份，巨匠娛樂在官方微博發再次發聲明，為陳羽凡吸毒及誤會網民一事公開道歉。

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致歉函內文如下：

我司今日些時間發布的《聲明》是在尚未接到有關部門通知的情况下，誤將部份網絡傳言認定為謠言而發布的内容。在此我司對此前誤發聲明的行為向廣大網友表示歉意！

我司對旗下藝人陳羽凡先生的個人行為感到無比痛心和惋惜，並對給公眾帶來的不良影響感到萬分遺憾﹗巨匠公司多年來始終秉持陽光向上的價值觀，並積極投身公益事業。此次事件與巨匠公司一直以來的經營理念背道而馳，也與巨匠公司從業以來的良好聲譽格格不入。我司已在內部召開緊急會議通報此事，並對相關後續工作做出調整，盡最大可能將此次事件對各個項目合作單位及合作夥伴造成的損失降到最低。

我司對有關部門的處理結果表示完全的尊重，並積極配合有關部門處理相關善後事宜。

我司同伴們此刻也都在驚愕與悲痛中，希望關心我們的朋友們繼續給予支持和幫助。我們更希望在法律調查清楚後，陳羽凡先生能夠配合有關部門的工作，正確面對產生的後果，反思自己的錯誤，並積極過改自新，為了曾經給予他信賴的所有觀眾朋友而努力。

巨匠全體同仁，再次向公眾致歉﹗﹗﹗

北京巨匠文化股份有限公司

2018年11月28日